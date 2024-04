公開中の劇場版『名探偵コナン 100 万ドルの五稜星(みちしるべ)』と、映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』のコラボレーションビジュアル&ムービーが公開された。両作品の共通の要素「禁断の共闘」がテーマになっている。青山剛昌による原作漫画の連載が30周年を迎え、コミックスは105巻、累計発行部数は全世界で2.7億部を記録。TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、その勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。2023年4月に公開された劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影(くろがねのサブマリン)』は興行収入138.8億円を突破し、26作目にしてシリーズ史上最高記録を更新するという前代未聞の偉業を達成した。シリーズ累計興行収入も1180億円を超え勢いを増すばかりの劇場版『名探偵コナン』だが、最新作となる第27作目『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』が、2024年4月12日(金)に公開を迎え、初日3日間で早くも観客動員220万人、興行収入33億円を突破! シリーズ史上 No.1の観客動員と興行収入を記録し、今までの記録更新も狙えるメガヒット公開中だ。

『ゴジラxコング 新たなる帝国』は、ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携し、『GODZILLA ゴジラ』(2014年)より展開してきたハリウッド版『ゴジラ』シリーズと『キングコング:髑髏島の巨神』(2017年)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズの最新作。<ゴジラ70周年×「モンスター・ヴァース」シリーズ10周年>という史上初のビッグアニバーサリーイヤーを迎え、世界各地で「ゴジラ旋風」が巻き起こる中で、ついに2024年4月26日(金)に日本公開される。日本公開に先立ち、2024年3月29日(金)より北米での上映が始まると、2週連続で週末興収ランキング第1位を記録! 公開18日間で北米での累計興行収入1億5900万ドル、北米以外での国と地域では2億7900万ドルを突破し、全世界累計での興行収入は4億3800万ドルを突破するという「怪獣級」の世界的大ヒットとなっている。そんな驚異的ヒットを記録しているGW大注目映画の両作に共通する要素、それは「禁断の共闘」。「探偵×怪盗」、「ゴジラ×コング」という超胸熱な展開が、それぞれ待ち受けている。そんな「禁断の共闘」という共通点を持つ両作が、映画業界を盛り上げるためにコラボレーション!「特別コラボビジュアル」と「コラボムービー」が公開となった。今回公開された「特別コラボビジュアル」は、『ゴジラxコング』のゴジラとコングが爆走する衝撃的なメインビジュアルをモチーフに、不敵に笑うキッドと意味ありげな眼差しを向けるコナンが中央にいるほか、背景に「C(コナン)×K(キッド)」の文字があったり、『ゴジラxコング』に寄せた「運命が交わる。常識が変わる。」のポスターコピーなど、『ゴジラxコング』にリンクしたビジュアルとなっている。また「コラボムービー」は、江戸川コナン役の高山みなみと怪盗キッド役の山口勝平のボイスが入った特別仕様……! 「互いのテリトリーが交錯し、奇跡の瞬間が訪れる」という高山と山口の交互ナレーションからスタートする映像は、今年のもう一人のメインキャラクターである服部平次の「いよいよ覚悟決めなアカンようやのォ」という意味深なセリフと共に放たれるゴジラとコングの咆哮など、『名探偵コナン』と『ゴジラxコング』の見どころシーンが次々と映し出される。怪盗キッドの「まさかお前と手を組むことになるとはな!」というセリフの通り、「真実を明らかにするために共闘する・探偵と怪盗」「新たな脅威に立ち向かうために共闘するゴジラとコング」という、登場人物全員が「禁断の共闘」を楽しんでいるかのようなコラボ映像に仕上がっている。今回、劇場版で明かされる「キッドの真実」も大いに話題になっている『名探偵コナン』。さらに、映画史上最も有名な2大モンスター・ゴジラとコングが共闘するという衝撃の展開を見せる『ゴジラ×コング 新たなる帝国』。それぞれ気になる真相を劇場で確かめたくなること間違いなしのコラボムービーにご注目を!!(C)2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会(C) 2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.