ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂåÍý¿Í¤ò¶¶²¼Å°»á¤¬¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ê¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¥«¥Í¤òà²á¼º¤¢¤êá¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¹¡Ë¤¬ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤é£±£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±£¸Æü¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê£µ£´¡Ë¤¬ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂåÍý¿Í¤Î¥Ð¥ì¥í»á¤ò´Þ¤àºâÌ³¥Á¡¼¥à¤ÎÅÎÀñ¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö°ìÈÖ°¤¤¤Î¤Ï¿åÃ«ÍÆµ¿¼Ô¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âºâ»º´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ì¥í»á¤ò¤ä¤ê¶Ì¤Ë¾å¤²¤¿¡£¡ÖÂåÍý¿Í¤¬¤¤¤¤²Ã¸º¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡ÊÂçÃ«¤Î¼ýÆþ¤Î¡Ë£µ¡ó¤¬Êó½·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë²ñ·×»Î¤äºâÌ³Ã´Åö¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ýºÂ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¿å¸¶¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÏÂçÃ«¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¸ýºÂ¤À¤«¤éÈà¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡Ä¡£ÂåÍý¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¿®¤¸¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÂçÃ«¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¿å¸¶ÄÌÌõ¤¬¸À¤¦¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ì¥í»á¤Ï»ö·ïÈ¯³Ð¸å¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ëÎ©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀÕÇ¤½ÅÂç¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¥«¥Í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éÂçÃ«¤µ¤ó¤¬ÂåÍý¿Í¤Ë¡Ø²á¼º¤¢¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÁµá¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¤ª¥«¥Í¤ËÆÜÃå¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢£²£´²¯¤Ê¤ó¤ÆÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥¯¥Ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤È´í¸±À¤òÁÊ¤¨¡¢ºâÌ³¥Á¡¼¥àà²ò»¶á¤òÂ¥¤·¤¿¡£