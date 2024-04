全国の吉野家店舗にて、『きかんしゃトーマス』の映画最新作公開を記念した「吉野家×きかんしゃトーマス」コラボメニューが登場!

ミニ牛丼の「トーマスAセット」、ミニカレーの「トーマスBセット」、ミニサラダかジュースが付いた「わくわくセット」の3種類です。

コラボメニューには、「とびだすぬりえ」と「おたのしみシート(ステッカー)」のおもちゃが付いてきます☆

吉野家『きかんしゃトーマス』コラボメニュー

販売期間:2024年4月25日(木)11:00〜7月31日(水)20:00

取扱店舗:全国の「吉野家」店舗

※一部店舗では実施していません

吉野家が、世界中で大人気の『きかんしゃトーマス』とコラボレーション!

映画最新作『映画 きかんしゃトーマス 大冒険!ルックアウトマウンテンとひみつのトンネル』の公開を記念したメニューが登場します。

コラボメニューは、ミニ牛丼の「トーマスAセット」、ミニカレーの「トーマスBセット」、ミニサラダかジュースが付いた「わくわくセット」の3種が販売されます。

「トーマスAセット」「トーマスBセット」「わくわくセット」は、「とびだすぬりえ(全4種から1種)」と「おたのしみシート(ステッカー)」のおもちゃ付きです☆

トーマスAセット(ミニ牛丼)

価格:イートイン 547円(税込)/テイクアウト 537円(税込)

吉野家のお子さまメニューの「ミニ牛丼セット」に、『きかんしゃトーマス』のおもちゃが付いてくる「トーマスAセット」

吉野家の定番「牛丼」とお子さんに人気のウインナーが楽しめるセットです。

ジュースやゼリーも付いています☆

トーマスBセット(ミニカレー)

価格:イートイン 547円(税込)/テイクアウト 537円(税込)

こちらは「ミニカレー」のセット。

細かくカットした色とりどりの野菜を入れ、ルーに野菜ペーストを追加することで、小さなお子さんや、野菜の食感が苦手なお子さんも食べやすいカレーです。

小学校低学年の子どもが1日に必要とする野菜量の3分の1である90g、そのうち緑黄色野菜30gが含まれています。

わくわくセット

価格:イートイン 220円(税込)/テイクアウト 216円(税込)

ミニサラダかジュースに、『きかんしゃトーマス』のおもちゃが付いてくるセットです。

「とびだすぬりえ(全4種から1種)」と「おたのしみシート(ステッカー)」がもらえます☆

『映画 きかんしゃトーマス 大冒険!ルックアウトマウンテンとひみつのトンネル』概要

公開部:2024年4月19日(金) 全国ロードショー

提供:ソニー・クリエイティブプロダクツ

配給:東京テアトル

配給協力:イオンエンターテイメント

トーマスたちの秘密基地「ルックアウトマウンテン」で事件発生!?

トーマスとパーシーは、古い鉱山で貨車が消えたり、トンネルから声が聞こえたり、地面がグラグラゆれたり、ふしぎな体験をする。

パーシーは「もしかしてモンスター?!」とおっかなびっくり。

ものしりのウィフが、昔ルックアウトマウンテンにも鉱山があったと教えてくれる。

謎を解くカギはそこにある?!

いまこそ「大大大冒険クラブ」出動のとき。

トーマスとなかまたちにブルーノが加わって、いざ謎解の冒険に出発進行!

『きかんしゃトーマス』の「とびだすぬりえ」と「おたのしみシート(ステッカー)」が付いてくるコラボメニュー。

『きかんしゃトーマス』コラボメニューは、全国の「吉野家」店舗にて、2024年4月25日(木)から発売です☆

© 2024 Gullane (Thomas) Limited

