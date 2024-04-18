音楽フェス「山人音楽祭2024」群馬・グリーンドーム前橋で開催、出演アーティスト＆チケット情報
音楽フェス「山人音楽祭2024」が、2024年9月21日(土)・22日(日・祝)に群馬・前橋の日本トーターグリーンドーム前橋にて開催される。
音楽フェス「山人音楽祭」とは
2012年に「群馬ロックフェスティバル」スタートした「山人音楽祭」は、ロックバンド・G-FREAK FACTORY(ジー・フリーク・ファクトリー)が主宰を務める音楽フェス。2024年も同フェスの聖地となった日本トーターグリーンドーム前橋を舞台に、様々な国内アーティストがステージを盛り上げる。
2024年は主宰のG-FREAK FACTORYのほか、Dragon AshやHUSKING BEE、HAWAIIAN6、四星球らが出演予定だ。
出演アーティスト
Age Factory／ENTH／おとぼけビ〜バ〜／佐藤タイジ／G-FREAK FACTORY／SHADOWS／SHANK／上州弾語組合／四星球／DJダイノジ／TETORA／Dragon Ash／HUSKING BEE／バックドロップシンデレラ／HAWAIIAN6／プッシュプルポット／The BONEZ／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS／ROTTENGRAFFTY／and more…
※五十音順
開催概要
「山人音楽祭2024」
開催日：2024年9月21日(土)・22日(日・祝)
会場：日本トーターグリーンドーム前橋(群馬県前橋市岩神町1丁目2-1)
チケット
オフィシャルHP3次先行受付期間：4月10日(水)12:00〜5月19日(日)23:59
料金：
・1日券 8,800円
・駐車場付 1日券(9/21) 10,000円
・駐車場付 1日券(9/22) 10,000円
・2日券 17,000円
・駐車場付 2日券 19,400円
※駐車場付チケットは、先行受付のみの取り扱い。
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