和風ローグライクアクションRPG『百剣討妖伝綺譚』が、PC、PlayStation4、PlayStation5、Nintendo Switch、Xbox Series X|S向けで2024年に発売されることが発表された。

【公式】百剣討妖伝綺譚 | GSE:

https://www.youtube.com/watch?v=1b2eMV-bSxI



妖魔が跳梁跋扈する江戸時代の日本を舞台に、3人の主人公それぞれの多彩な武器の組み合わせやアクションを楽しめるのが本作の特徴。毎回の旅で武器は2つ同時に携帯することができ、素材を集めることでさらに多くの武器を解放できるようになるという。

また、輪廻転生をテーマにした物語は、選んだ主人公によって展開が全く異なるとのこと。それぞれの主人公が、他のキャラの物語に登場する場面もあり、遊ぶごとに違った視点で物語を楽しめるようだ。

開発は台湾チームの7QUARK。9カ国語に対応し、グローバル展開を予定している。

(C) 2024 7QUARK. Licensed to and published by Game Source Entertainment. All rights reserved.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)