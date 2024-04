仕事のメールが来ていないか何度も確認したり、SNSやアプリの通知が鳴るたびに画面を見たり……。レストランでの食事の最中であってもスマートフォンをいじる時間は少なくないかもしれません。現代人のそんな行動に一石を投じたのが、イタリアのあるレストランです。

↑スマホを預けたら良いことがある

イタリア北部の都市ヴェローナに3月にオープンしたばかりの「Al Condominio」というレストラン。ここでは、店を訪れた客にワインのボトル1本の無料サービスを行っています。ただし、このサービスを受けられるのは、来店時にスマホを店側に預けた人だけ。

店の入口には鍵付きのボックスが用意されているので、そこに自分のスマホを置き、料理を注文するときに店員にその鍵を見せれば、無料でワインが提供されるシステムです。

この無料サービスを行っている理由について、同店のオーナーは「他の店とは違う店を作りたかった」と話しています。

「スマホを5秒に1度見る必要はないが、多くの人にとってスマホは麻薬のようなもの。そこで、スマホを脇に置くこの方法でおいしいワインを楽しめるのです」

客の側から見れば、スマホを預けるだけでワインが無料になるというかなりお得な特典。そのせいか、客の約9割はこの無料サービスに喜んで応じているそうです。スマホは手持ち無沙汰のときに便利なアイテムではありますが、せっかくの食事の時間ですから、スマホを遠ざければ食事や一緒にいる人との会話を存分に堪能できるのかもしれません。

ちなみに、この店ではスマホを預けるボックスに、食事の感想を書いたメモを置いておくと、店がその中から素晴らしい内容のものを選び、次回の食事を無料にするという太っ腹なサービスも行っています。

