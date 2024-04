ZEROBASEONE、ウェブバラエティ「太陽の運動部」明日より公開…個人ポスターに注目

ZEROBASEONEが、ウェブバラエティ番組「太陽の運動部」爽やかなエネルギーを届ける。



本日(18日)、ZEROBASEONEはウェブバラエティ「太陽の運動部」の個人ポスターを公開した。メンバーたちはカジュアルな衣装で爽やかな魅力をアピールした。



“ポジティブ・エナジャイザー”のソン・ハンビン、火花のようなパワーを持つキム・ジウン、“外柔内剛ブレーン”のジャン・ハオ、“マッスルキング”のソク・マシュー、液体のように柔軟なキム・テレ、勝負師のリッキー、常日頃からスポーツを楽しむキム・ギュビン、体育大生のようなパク・ゴヌク、体力のある末っ子ハン・ユジンと紹介され、夏のように熱い対決を期待させる。



ZEROBASEONEは24日に発売する3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の先行公開曲「SWEAT」と相乗効果を発揮するウェブバラエティを披露する。19日午後7時、YouTubeチャンネル「スタジオホラクホラク」で最初のエピソードが公開される。