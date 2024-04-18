²Öß·¹áºÚ¡¢¾®ÎÓÀé¹¸¤é¤ÇTV¥¢¥Ë¥á²½¡Ø²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤ÈÎø¤ÎÉÂ¡Ù¡£Îø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾¯½÷¤È°¦¤¬½Å¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê¾¯Ç¯¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡ÖÎø¤ÎÉÂ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£Îø°¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¡¢´¶¾ð¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©Íß¤ä¿çÌ²¤Ê¤É¿´¿È¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
Amazon¤Ç¡Ø²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤ÈÎø¤ÎÉÂ¡Ù¤ò¸«¤ë
¡Ø²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤ÈÎø¤ÎÉÂ¡Ù¡Ê¿¹ÌîË¨/¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÎø¤ò´µ¤¦¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÊª¸ì¤À¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò´Þ¤àÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô400ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤Îø°¦¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢2024Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓÀé¹¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Âè1ÏÃ¤ò¸«¤¿¤¬¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤«¤ÄåÌÌ©¤Ë¸¶ºî¤ò±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ÕÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿Êý¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ÆÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¸ø³«¹ðÇò¡ªÎø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾¯½÷¤È°¦¤Î½Å¤¤¾¯Ç¯¤Î¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡¡ÆüÀ¸¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯²ÈÂ²¤äÍ§Ã£»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡£Èà½÷¤Ï¼þ¤ê¤Î¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Îø°¦¤È¤Ï±ï¤Î¤Ê¤¤³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ëÀã¤ÎÆü¤Ë¹â¹»À¸¤ÎÃË»Ò¤¬¿¶¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£Èà¤Ï³Ø¹»¤Ç¡ÈÆ¬¤â´é¤âÊÐº¹ÃÍ80¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤³¤È²ÖÌî°æñ¥À¸¡Ê¤Ï¤Ê¤Î¤¤ ¤µ¤¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤¿¤ë¤Ïµ¢ÂðÅÓÃæ¡¢Àã¤Î¹ß¤ë¤Ê¤«¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯»±¤òÂß¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢ÎÙ¤Î¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö·¯¤Ï±¿Ì¿¤Î¿Í¡¢ËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Û¤¿¤ë¤Ë¸ø³«¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¹»Æâ¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Û¤¿¤ë¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË»Ò¡£¤½¤ó¤Ê²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤«¤éÆÍÁ³¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤â¤½¤âÎø¤ËÁÂ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ª»î¤·¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÈà»áÈà½÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Û¤¿¤ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤«¤é¡¢Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç»î¤·¤Ë¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê»Ò¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡¢Ãí¤°°¦¾ð¤¬Ìµ¸ÂÂç¤Î·ã½ÅÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ÏÈà¤Î²áµî¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢Ã¯¤«¤òÆÃÊÌ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë´¶¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÁê¼ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÁÇÅ¨¤µ¡×¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¡×¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Îø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷»Ò¤¬¡¢¡ÈÅ®°¦¡ÉÃË»Ò¤Ë´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤ë²¦Æ»¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ëËÜºî¡£¥¯¥é¥¯¥é¤¹¤ë¤Û¤É¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¼¤Ò5´¬¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð6´¬¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤È´°Á´¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂçÃÄ±ß¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êª¸ì¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥É¥¥É¥¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡¡¤Û¤¿¤ë¤¬½ù¡¹¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯²¦Æ»Å¸³«¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤Î²áµî¡¢ÇØ·Ê¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Î´¶¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤ÈÎø¤ÎÉÂ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é¡È¥¿¡¼¥ó¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤·´é¤ÏÎÉ¤¤²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´°¤Ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥â¥Æ¤ë¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Á´°÷¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë»×¤¤¤òÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬½Å¤¹¤®¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¡È°¦¤¬½Å¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ½é¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤æ¤¨¤Ç¤¢¤ë¤È¸å¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£ÉÔ´ïÍÑ¤À¤«¤éÈà½÷¤Ø100¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Îø°¦¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢Îø°¦ÂÎ¼Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤Ë¤ÏÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤ÎÈà¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¾å¼ê¤¯¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤Û¤¿¤ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤ò·Áºî¤Ã¤¿²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¤ÎºÆÀ¸¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Îø¤ÎÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤È²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£¸«¼é¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡á¸ÅÎÓ¶³