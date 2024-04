淡路島にある「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」内の「HELLO KITTY SMILE」と「HELLO KITTY SHOW BOX」では、2024年4月15日(月)より、旬の淡路島産いちごを使った新作いちごドリンクを販売中。

また「Happy Spring!苺のアフタヌーンティー」や「季節のクレープ」など、 心躍る絶品いちごスイーツも楽しめます。

今回は、「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」で提供されている「いちごドリンク・スイーツ」をまとめて紹介していきます☆

AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND「いちごドリンク・スイーツ」

淡路島にある「ハローキティ」をテーマにした施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」

「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」内にある「HELLO KITTY SMILE」と「HELLO KITTY SHOW BOX」では、旬のいちごを使用した期間限定スイーツが楽しめます。

また2024年4月15日(月)より、新たに淡路島産イチゴを使用したドリンク2種類も登場しました☆

HELLO KITTY SMILE「イチゴのミルクティー」「イチゴのサイダー」

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650085

料金:各600円(税込)

提供期間:2024年4月15日(月)〜5月31日(金)

提供時間:13:30〜17:00(L.O 16:30)

場所:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

今回の新作ドリンクは、甘酸っぱいいちごのシロップとシュワシュワとはじけるサイダーが爽やかな「イチゴのサイダー」と、濃厚な甘さのミルクティーに淡路島産イチゴをトッピングした「イチゴのミルクティー」の2種類。

今が旬の甘く瑞々しいイチゴを使用した、期間限定ドリンクです。

HELLO KITTY SMILE「Happy Spring!苺のアフタヌーンティー」

料金:5,000円(税込)※2ドリンク付き

提供期間:2024年2月7日(水)〜5月31日(金)

提供時間:13:30〜17:00(L.O 16:30)

内容:

<上段>イチゴのムース/イチゴのミルフィーユ/イチゴのマカロン

<中段>イチゴのカヌレ/イチゴのダマンドタルト/イチゴのシュークリーム

<下段>ベーコンのスコーン/イチゴのティラミス/フィナンシェ

場所:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

甘酸っぱい旬のいちごを使用したスイーツに、「ハローキティ」のかわいい装飾が施されたアフタヌーンティー。

いちごと「ハローキティ」のかわいい世界観にキュンとするスイーツとセイボリーがアフタヌーンティースタンドで提供されます☆

HELLO KITTY SMILE「季節のクレープ(イチゴクレープ/チョコバナナクレープ)」

料金:各800円(税込)

提供期間:2024年2月7日(水)〜5月31日(金)

提供時間:12:30〜19:00(L.O 18:30)

場所:HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」

新鮮なフルーツをふんだんに使用し、季節ごとの特別なフレーバーで楽しめる「季節のクレープ」として、イチゴとチョコバナナのクレープが登場。

「ハローキティ」のリボンの形をしたリボンチョコや、「ハローキティ」の顔がデザインされたチョコレート、さらにマシュマロ、アラザンのトッピングでかわいらしさを演出!

5月31日(金)までは、クレープを注文するとチョコレート等のお菓子が入ったイースターエッグがもらえるプレゼント企画も開催されています☆

HELLO KITTY SHOW BOX「ストロベリーアフタヌーンティー」

料金: 大人4,000円(税込)

※カフェ公演入場券込み

期間:2024年3月1日(金)〜5月21日(火)

提供時間:14:00〜17:00 ※カフェ公演のみ提供

内容:

<上段>いちごのホワイトフォンダンショコラ/いちごのミルフィーユ

<中段>いちごのカスタードパフェ/いちごのマカロン/チョコテリーヌ/ハローキティ ダイカットクッキー/いちごのフィナンシェ

<下段>ミートソースグラタン/ガーリックトースト/いちごのティラミス

※全て牛乳や卵、小麦粉を使用せず、植物性由来の食材のみで調理されたヴィーガン料理です

場所:HELLO KITTY SHOW BOX

シェフが厳選した新鮮ないちごをメインに使用し、植物由来の素材で作り上げたスイーツに、「ハローキティ」の装飾を施したアフタヌーンティーです。

※利用2日前までの事前予約限定

※数量限定で当日販売あり

いちごと「ハローキティ」がかわいらしい、いちごドリンク&スイーツ。

「HELLO KITTY SMILE」と「HELLO KITTY SHOW BOX」の各レストラン・カフェなどにて販売されている「いちごドリンク&スイーツ」の紹介でした☆

