コーセーコスメポートは、総合ヘアケアブランド「ジュレーム」の「リラックス」シリーズから、株式会社サンリオの「リトルツインスターズ」デザインのシャンプー&ヘアトリートメントセット(2品目2品種)を5月20日から全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で発売する。

これまで「ジュレーム」は様々な限定デザインボトルを発売してきた。今回はブランド初となるサンリオキャラクターとのコラボレーションで、「リトルツインスターズ」の「キキ&ララ」の限定デザインボトルを発売する。「キキ&ララ」はゆめ星雲の思いやり星でうまれた、姉の「ララ」と弟の「キキ」の双子のきょうだい星で、子どもから大人まで幅広く人気を集めているキャラクターとなっている。

今回発売する限定デザインボトルは、「夜のうねりケア」という商品のコンセプトにあわせ、ナイトキャップをかぶって夜のヘアケアを仲良くしている「キキ&ララ」を描いた。ボトルカラーも夜をイメージしたパープルとブルーにすることで、毎日のシャンプータイムがより一層「夜美容」を感じてもらえるリラックスタイムになるような、大人可愛いデザインとなっている。



左から:「ジュレーム リラックス ミッドナイトリペア 限定デザイン ポンプペアセット(ストレート&リッチ)」「同 (ストレート&グロス)」

昨年3月に発売した「ジュレーム リラックス」は、髪のうねりの原因に着目し、夜美容発想でうねり髪をケアするヘアケアシリーズとのこと。加水分解シルク・リピジュアTM(加水分解シルク・ポリクオタニウム−51(毛髪コート)“リピジュア” is a registered trademark in Japan and a trademark in other countries of NOF CORPORATION)を配合した「シルクキャップ効果」で、寝ている間の乾燥や摩擦から髪をまもる。さらに水分バランスケア成分(テアニンGL(保湿))とストレートコート成分(ポリクオタニウム−7(毛髪コート)GLはグリセリン)を配合した「うねりコントロール処方」によって、うねり髪を扱いやすいストレート髪に仕上げる。心地よい眠りに導くようなアロマティックジャスミンの香りも特長となっている。パサつきが気になる髪をしっとりストレート髪へ導く「ストレート&リッチ」タイプと、つや不足が気になる髪をつやつやストレート髪へ導く「ストレート&グロス」タイプの2タイプ展開となっている。

「ジュレーム」は、2013年に誕生した、ヘアケアブランド。ダメージや髪質といった現代人の髪悩みに着目した独自処方、心からリラックスできる香り、使い心地の良さと理想の仕上がりで高く支持されている。

[小売価格]ノープリントプライス

[発売日]5月20日(月)

コーセーコスメポート=https://www.kosecosmeport.co.jp