オルタナティブK-POPバンドBalming Tiger、渋谷PARCOと初コラボ…新たな館内BGMのセレクターに

オルタナティブK-POPバンドBalming Tiger(バーミングタイガー)が渋谷PARCOとコラボレーションする。渋谷PARCOは、世界へ発信する唯一無二の“次世代商業施設”として、ビルの中で最初に出会う音楽を重要なファクターと捉え、その人とビルを結びつけるすばらしい音楽を届けている。2019年の再オープン以来、渋谷PARCOのBGMは小山田圭吾(コーネリアス)、STUTS(スタッツ)、小袋成彬を中心に音楽愛を広めるラジオ番組「FLIP SIDE PLANET(J-WAVE 81.3FM)」といったアーティスト達がセレクターを担当してきた。

2024年4月26日(金)より、渋谷PARCOのBGMが変わる。“多国籍オルタナティブK-POPバンド”と称され、韓国国内のみならずアジアに対するイメージを再構築し、韓国ソウルを拠点に活動するアーティストクルーBalming Tigerが今年のBGMを監修する。海外アーティストによる担当は初の試みだ。現在11名が在籍するメンバーの中にはシンガーやラッパー、DJだけではなく、音楽プロデューサーやクリエイティブディレクター、映像監督やマーケターなども所属しており、音楽やビジュアルを自分たちで作りあげるだけでなく、届けるところまでを一貫してチームで行っている。既存の体制にとらわれず、役割もメッセージも表現も異なる多種多様なメンバーで構成されるBalming Tigerがセレクトした楽曲が、渋谷PARCO館内を彩る。季節の変化に合わせた楽曲を4月から2ヶ月ごとに選曲し、1年間で全6回のプレイリストを展開する予定だ。渋谷PARCOに足を運んだ人しか味わえない、スペシャルな買い物空間を作る。Balming Tigerは今回のコラボについて「季節が変わるたびに私たちが感じる感覚を一緒にシェア出来たらと思います。渋谷PARCOで楽しんでください」とコメントした。

■概要

「2024‘4ー5 PLAY LIST」一部抜粋

1 Boléro 冨田勲

2 Bottle(feat. Matthew Herbert)Wishmountain

3 The Music Box Raymond Scott

4 Nursery Rhyme Raymond Scott

5 Little Miss Echo Raymond Scott

6 The Cough(feat. Matthew Herbert)Wishmountain

7 1ere Arebesque 冨田勲

8 Living Sketch 細野晴臣

9 Skitter Chypho

10 Birds sione(aka 湯川潮音)

11 しらいき 高木正勝

12 Portal 1 Robert Stillman

13 Portal 2 Robert Stillman

14 Misty Sam Gendel

15 Auto & Allo Oneohtrix Point Never

16 Birds, Pt. I Chassol

17 What's That Sound? Michael Andrews

18 So Now… Herbert

19 Potala Philip Glass

20 The Light Unnie Choir

21 Yesterday Was A Lie(feat. Angela McCluskey)Télépopmusik

22 Yesterday's Forest Magic (feat. Sefi Zisling)Rejoicer

23 Waters of March SOGUMM & Keumbee

24 Elements Lemon Jelly

25 Beginning The Durutti Column

26 Générique Stéphane Jean-Michel Bernard

27 Portrait of Tracy Jaco Pastorius

28 Love Theme From Spartacus - Remastered 2023 Yusef Lateef

29 Air À Danser - Remastered 2008 Penguin Cafe Orchestra

30 Diagonals Stereolab

31 Sexopolis Jean-Pierre Mirouze

32 Tatlı Dile Güler Yüze Altin Gün

33 100,000 - Unfinished Jai Paul

34 Go Oli Go! Oli XL

35 night n day NEW YORK

36 Walkie Talkie Man Steriogram

37 Lint of Love Cibo Matto

38 WAKE UP Babyxsosa

39 as long as ropes unravel fake rolex will travel Dean Blunt

40 The Heights Ausschuss

41 A soft throbbing of time Frank Bretschneider

42 Ghost Hardware Burial

43 Sun Bladee & Mechatok

44 AAA Powerline Ecco2k

45 Neendran Bally Jagpal & Shazia Manzoor

46 Lunatic Harness µ-Ziq

47 I Will Rise Again Wondha Mountain

48 Smf Teaser Why Be

49 The Telephone Call - 2009 Remaster Kraftwerk

50 Vocoder Floating Points

51 Is It Always Binary Soulwax

52 Help(IDIOTAPE Remix)HYUKOH & IDIOTAPE

53 Maria Elena Xavier Cugat

54 Drunken Confession Shayhan

55 Centrefold Genesis Owusu

56 TWO SHRiMPS(feat. Mac DeMarco)DOMi & JD BECK

57 Fake Loathe Blue Iverson

58 THEEM PROTOTYPE Sam Gendel & Sam Wilkes

59 Hunnybee Unknown Mortal Orchestra

60 Spring Bug Helena Deland

61 Waiting TOPS

62 Serenade of Water Men I Trust

63 Bittersweet Lianne La Havas

64 Fragments of Time(feat. Todd Edwards)Daft Punk

65 Sincerity Is Scary The 1975

66 Before We Knew Day Wave

67 easy breezy Yaeji

68 Atomic Vomit Steve Lacy

69 Portra 400 Arlo Parks

70 Keep The Faith feat. Nic Hanson Moon Boots

71 海の上から 清水靖晃 72 Sky & Sand Malte Marten



※変更になる場合もございます。



