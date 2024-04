ハワイ・オアフ島生まれのグルメバーガー店 「クア・アイナ」に、ハワイのクラフトビール「ALOHA BEER(アロハビール)」が2024年4月26日(金)より登場!

ハワイの気候に合った爽やかでクリーンな味わいのビールです。

また「ALOHA BEER」販売を記念して、一日限定のテイスティングイベントや、オリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンも開催されます☆

クア・アイナ ハワイアンビール「ALOHA BEER(アロハビール)」

販売開始:2024年4月26日(金)

※予定数量に達し次第、販売終了

種類:全4種(ALOHA BLOND、HIKER’S DREAM、HOP LEI IPA、MELLOW WAVES)

全4種の販売店舗:クア・アイナ10店舗(青山本店、丸ビル店、スカイツリータウン・ソラマチ店、池袋サンシャインシティ店、イクスピアリ店、横浜赤レンガ店、アクアシティお台場店、片瀬江ノ島店、なんばパークス店、ルクア大阪店)

ALOHA BEER「ALOHA BLOND」のみ1種販売店舗:クア・アイナ5店舗(渋谷宮益坂店、海老名店、横浜ベイクォーター店、ラゾーナ川崎プラザ店、さいたま新都心店)

※ 「ALOHA BEER」の販売は「クア・アイナ」一部店舗を除く

1975年にハワイ・オアフ島の小さな田舎町ハレイワで誕生し、日本国内では現在35店舗を展開しているハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」

そんな「クア・アイナ」にハワイアンビール「ALOHA BEER(アロハビール)」が登場します!

ハワイ・オアフ島にあるホノルルのカカアコ地区クイーンストリートのブルワリー「ALOHA BEER COMPANY」で製造されている高品質なクラフトビール「ALOHA BEER」は今回日本初上陸。

2012年に誕生し、ハワイの気候に合った爽やかでクリーンな味わいが特徴で、地元の方から観光客まで幅広く高い評価を受けています。

「クア・アイナ」のバーガーやサンドウィッチと一緒に、その味わいを堪能できるようになります☆

ALOHA BLOND(アロハブロンド)

価格:1,000円(税込)

豊かで爽快なモルトの風味と繊細なホップの香りの余韻。

ハワイの気候にあった限りなく爽やかなビールです。

相性の良い「クア・アイナ」のメニューは、フレンチフライ、チキンナゲット、チーズバーガーです。

HIKER’S DREAM(ハイカーズドリーム ヘイジーIPA)

価格:1,000円(税込)

香り高い松脂や森林のようなフレーバーを持ち、ワイルドベリー、ほのかなアプリコット、ピーチの香りが続く「ヘイジーIPA」は、ドライな飲み口が特徴。

「クア・アイナ」のBLT&アボカドサンドウィッチとハワイアンコブサラダとのペアリングがおすすめ☆

HOP LEI IPA(ホップレイIPA)

価格:1,000円(税込)

豊かな苦味とダンク(奥行きのある甘い香り)が特徴のIPA。

柑橘類とトロピカルフルーツの香りが何層にも重なり合い、ボディは重すぎない飲み心地です。

トリュフアイオリバーガーや厚切りチーズベーコンバーガーとの相性も楽しめます☆

MELLOW WAVES(メローウェーブス)

価格:1,000円(税込)

砂糖漬けのオレンジピールを使用した小麦のビール。

酵母由来のスパイシーな香りと、ほのかなオレンジの香りが素晴らしい仕上がりです。

相性の良い「クア・アイナ」のメニューは、メープルホイップパンケーキ、パインバーガーです!

「ALOHA BEER」販売記念!オリジナルステッカーをプレゼント

開催期間:2024年4月26日(金)より配布予定数量に達し次第終了

対象:ALOHA BEER注文で先着プレゼント

「クア・アイナ」 での「ALOHA BEER」販売を記念し、発売日より先着数量限定で「ALOHA BEERオリジナルステッカー」をプレゼント!

サーフボード型のかわいいステッカーです☆

ALOHA BEER テイスティングイベント

参加費:1人3,500円(税込)

開催日時:2024年4月25日(木) 18:30〜20:30終了予定(受付開始18:00)

対象者:20歳以上の方

人数:25名 ※定員に達し次第受付終了

申し込み方法:フォームより受付中

開催店舗:クア・アイナ アクアシティお台場店

「ALOHA BEER」4種それぞれの味わいにぴったりなクア・アイナのメニューを味わうテイスティングイベントを開催!

新メニューの「トリュフアイオリバーガー」を含むラインナップに各ビールについての説明を交えながら行われる一日限定のイベントです。

ALOHA BLOND・フレンチフライ、チキンナゲット

ハワイの気候に合った爽やかなビール「ALOHA BLOND」と「クア・アイナ」のフレンチフライ、チキンナゲット。

お店おすすめの相性を楽しめます☆

HIKER’S DREAM・BLT&アボカドサンドウィッチ

ドライな飲み口の「HIKER’S DREAM」と、「BLT&アボカドサンドウィッチ」の組み合わせ。

ボリューム満点なサンドイッチとのペアリングで、お腹も心も満たされます。

HOP LEI IPA・トリュフアイオリバーガー

豊かな苦みと柑橘類・トロピカルフルーツの香りが楽しめる「HOP LEI IPA」と「トリュフアイオリバーガー」

「HOP LEI IPA」はもちろん、2024年4月26日(金)からの新メニュー「トリュフアイオリバーガー」が1日早く味わえます。

MELLOW WAVES・いちごとメープルのパンケーキ

砂糖漬けのオレンジピールを使用した小麦のビール「MELLOW WAVES」と「いちごとメープルのパンケーキ」

スイートなパンケーキとビールの組み合わせが相性抜群です☆

※ビールはテイスティング用カップでの提供。また、ビールは4種テイスティングののちに、お気に入りの1本も付きます

※サンドウィッチ、ハンバーガーは通常ポーションの半分での提供

「クア・アイナ」のバーガーやサンドイッチとの相性も抜群な、ハワイ生まれのクラフトビール!

「ALOHA BEER(アロハビール)」は、「クア・アイナ」一部店舗にて2024年4月26日(金)より発売です。

