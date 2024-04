木村拓哉が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「Believe-君にかける橋-」(4月25日スタート、毎週木曜、よる9:00〜9:54放送)のキャスト登壇イベントが18日、TOHOシネマズ六本木ヒルズで開催され、木村と共に作品を彩る共演者が発表された。竹内涼真、山本舞香、一ノ瀬颯、上川隆也、斎藤工、小日向文世、天海祐希、北大路欣也という豪華キャストに木村は「無駄なカットが1個もない撮影」と高いモチベーションで撮影に臨んでいることを明かしていた。

テレビ朝日開局65周年記念作となる「Believe」は、土木建築家として橋づくりに情熱を燃やす主人公・狩山陸(木村)が、刑務所に収容されるという思わぬ困難に見舞われながらも、諦めることなく希望と再生の道を模索していくヒューマンストーリー。脚本は、木村と「GOOD LUCK !!」(2003)、「エンジン」(2005)、「BG 〜身辺警護人〜」(2018・2020)などで組んだ井上由美子が務める。

この日発表されたのは、警視庁捜査一課の刑事・黒木正興役の竹内、狩山に憧れる部下・本宮絵里菜の山本、同じく狩山の部下である南雲大樹役の一ノ瀬、狩山が収容される「国立刑務所」処遇部門第3区の区長・林一夫役の上川、狩山が勤める大手ゼネコン・帝和建設の代表取締役社長・磯田典孝役の小日向、刑務所に収容された狩山の弁護を担当する弁護士・秋澤良人役の斎藤、狩山の妻で看護師長・狩山玲子役の天海、狩山も信頼を寄せる龍神大橋工事の一次下請業者である坂東組の社長・坂東五郎役の北大路の8名が発表された。

この日は北大路以外のキャスト7名が登壇。それぞれと握手を交わした木村は「僕はそれぞれの方といろいろな関係性で共演させていただいていますが、イベントには絶えない現場で、どのシーンを撮影していても、常にモチベーション高く臨めています」と自信をのぞかせると「ようやく皆さんにお伝えすることができました」と豪華キャストに胸を張る。

各キャスト陣が、木村の求心力で活気ある現場であることを明かすと、木村は「これだけの皆さんがいてくださるので、シーンごとの空気感が変わるなか、本当に無駄なカットが1個もない」と常に高い意識でキャスト陣が撮影に臨んでいると語っていた。

この日は約5分に渡る1話の特別映像が、映画館の大スクリーンで上映された。木村は「後半もっと信じられないショッキングなことが起こります」と期待を煽ると、主題歌が2022年に MAN WITH A MISSION が木村に楽曲提供した「I’ll be there」を、MAN WITH A MISSION がセルフカバーしていることを明かし「本編同様、楽しんでいただければ」とアピールしていた。(磯部正和)