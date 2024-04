Microsoftは4月16日(米国時間)、「Windows 11, version 23H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、Windowsに同社の生成AIである「Copilot」が誤ってインストールされると伝えた。2024年3月28日以降にリリースされたMicrosoft Edgeバージョン123.0.2420.65へのアップデートにより、Windowsデバイスに「Microsoft chat provider for Copilot in Windows」という新しいパッケージが誤ってインストールされる可能性があることがわかった。このパッケージがインストールされると、「設定」メニューの「インストール済みアプリ」にMicrosoft Copilotが表示される場合があるという。

Windows 11, version 23H2 known issues and notifications|Microsoft Learn○影響を受けるプラットフォームこの問題の影響を受けるプラットフォームは次のとおり。クライアント: Windows 11, version 23H2、Windows 11, version 22H2、Windows 11, version 21H2、Windows 10, version 22H2サーバー: Windows Server 2022○同事象の影響とMicrosoftの対応Microsoft chat provider for Copilot in Windowsは一部のWindowsデバイスでWindows Copilotを利用可能にするためのものであり、すべてのデバイスに適用されるわけではないとしている。インストールされる特定のコンポーネントにより、Microsoft Copilotアプリが既存のアプリとして表示されることがあるが、Microsoft Copilotを完全にインストールまたは有効化するものではないと発表している。Microsoftはこの問題の解決策として、Microsoft chat provider for Copilot in Windowsを将来のアップデートで削除するとしており、ほとんどのWindowsデバイスが対象になると説明している。また、このパッケージはいかなるコードやプロセスも実行せず、デバイスや環境のデータを取得、分析、送信することはないこともあわせて伝えている。