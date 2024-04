人気ユーチューバーグループRepezen Foxx(レペゼンフォックス)のリーダーで、活動休止中のDJ社長が18日、YouTubeチャンネルを更新。3月31日をもって脱退したメンバー、DJ銀太へのメッセージを込めたラップ曲を披露するとともに、自身は6月6日に活動再開すると予告した。

公開したのは「And I’m waiting for you too」と題した楽曲。「“waiting for you”と歌ってたお前は3カ月すら俺を待ちはしなかった」との歌詞で始まり、「俺が鬱で逃げ出したみたいな演出 だけどお前が原因だろ失踪の現実」「安月給で働いてるみたいな演出 だけど億稼がせてあげたのが現実」などと“恨み節”満載。「50億借りるつもりの俺 10億にビビって逃げたお前」「5人でやりがたってたのが俺 1人で売れたがってたのがお前」とディスりまくるも、「最後は5人で手にしたいぜ宝 ひとつなぎの財宝」「だからいつでも帰ってこい」と銀太のカムバックを期待する思いが込められている。

動画の最後には「お知らせ」とし、「Repezen Foxx全員での活動再開はもう暫くお待ちください DJふぉい、DJわき、DJまるの3人での活動 またメンバーの個人活動は行われます。DJ SHACHO 活動再開 令和6年6月6日」とのテロップが表示された。

Repezen Foxxは昨年12月25日にYouTubeチャンネル上で、DJ社長と連絡がつかなくなっていることを明かした。年末のイベントにもDJ社長は参加せず、ファンから心配の声があがっていたが、1月4日に「昨日よりDJ社長とは連絡がとれており話し合いをしている状況です。話し合いの結果、当面の間DJ社長はお休みを頂くことになりました」と報告していた。3月31日には、メンバーのDJ銀太がグループ脱退を発表したが、DJ社長のコメントはなかった。

今回公開されたラップ曲に、ファンからは「胸痛い。けど怒ってる内容も待ってるって歌詞も応援も全部社長の本心なんだと思う」「どういう気持ちで聴いてりゃいいのコレ」「正しいかどーかはぶっちゃけどーでも良くて、強気な社長がまだ存在してくれてたことが一旦すごく嬉しい」など様々なコメントが寄せられている。