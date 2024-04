ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。4月17日(水)の放送は、水曜日のカンパネラの詩羽さんがゲスト出演。「自己肯定感」をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに自身を分析しました。

こもり校長:詩羽先生を迎えて送る今夜の授業は、「自己肯定感四天王」! “自分を認めてあげる力”自己肯定感! 生徒(リスナー)のキミは、今、自己肯定感が高いのか低いのか、それともどん底なのか、ぜひ教えてください。COCO教頭:詩羽先生は、自己肯定感は高いほうですか?詩羽:そのときによりますね。ちゃんと低いときもありますし……。こもり校長:低いときもあるんですね(笑)。詩羽:あります! あります! この(高い)テンションで言いますけど!COCO教頭:(笑)。詩羽:ちゃんと低いときもありますし、ちゃんと高いときもあります(笑)。どっちの瞬間も、人間ならあるのかなと思います。今は、割と高いほうかもしれないです。こもり校長:自分のなかでは、“自己肯定感”ってどう捉えていますか?詩羽:自分のことを愛している時間のことかな。「今は自分のことが好きじゃないな」というときは自己肯定感が低い瞬間でしょうし、「最近めっちゃ頑張っているし、自分のこと最高! 大好き!」というときは自己肯定感が高い瞬間だと判断しています。COCO教頭:自己肯定感をちょっと高くする……“自分を愛したい”というときに、心がけていることはありますか?詩羽:自分にちょっと甘くするとか……? 自己肯定感が低い人って自分に厳しいのかなと思うし、自分にもそういうところがあるんです。でも、許していいポイント、妥協点って、思っていたよりも多いと思うんです。自分の場合は、たとえば……ダイエットを頑張りたい! というときに、ストレスがたまって「自分なんて……」と思ってしまう瞬間があるので、「今日は頑張ったからお菓子食べていい!」と甘やかしたりして。そんな感じで、自分を許してあげると、自己肯定感につながるのかなと思います。こもり校長:教頭は? 俺は自己肯定感が高いように見えるけど?COCO教頭:自分でも高いほうだと思っているんですけど……私は、4月から小麦を断っていたんです。でも昨日、お仕事が終わった夜中2時くらいに「ダメだ、小麦食べたい!」となって、パスタを茹でて食べちゃったんです。そのあとに、自己肯定感がめっちゃ下がっちゃったんですけど……。詩羽:あ〜、「食べちゃった……」って?COCO教頭:「2週間も我慢したのに」って。詩羽:でも、おいしかったですか?COCO教頭:めちゃめちゃうまかった! 「小麦うめー!」ってなりました。詩羽:よかったー! おいしかったのなら、それは最高でしかない!COCO教頭:幸せな瞬間が訪れたのだから、「それでよかったんじゃん」と切り替えたらOKってことですよね。詩羽:そうですね。COCO教頭:校長はどうですか?こもり校長:俺は、自己肯定感が“低低”よ。COCO教頭:“ヒクヒク”……!?こもり校長:低いというか、そもそも自己肯定感を意識していない、というほうが正しいかな。自分を認めていないから、意識していないだけなんだけど。COCO教頭:あ〜……。こもり校長:だから、(あえて言うなら)自己肯定感が低いんだと思う。「俺ってすげーな」、「俺って頑張っているな」、「今日もこういうところがイケてるな」って、あんまり思わないというか。COCO教頭:だって、ストイックだもん。いい意味で、ミスター・ストイックだと思っていますよ!詩羽:たしかに、以前出演したときに「自分に厳しい人なんだな」と感じました。こもり校長:本当ですか!? 時を超えて言われると恥ずかしいけど……(笑)。詩羽:ごめんなさい! でも、それってすごいことですよ!COCO教頭:いいことですよね。この日の放送では……・「自己肯定感は低いほうです。自分のいいところを言う機会に言えなかったことがあり、自信がなくなりました」という14歳・「自己肯定感は、低かったのですが高くなってきました。好きな人ができたおかげで垢ぬけを頑張っていたら、周りからも外見を褒められるようになりました」という16歳と電話をつなぎました。水曜日のカンパネラは、放送同日の4月17日に新曲「四天王」を配信リリース。東急プラザ原宿「ハラカド」のオープニングムービータイアップ曲です。また、『マイナビ 閃光ライオット 2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』 https://www.tfm.co.jp/lock/riot/のファイナルステージ(8月7日)のゲストライブアクトに、水曜日のカンパネラが決定。詩羽さんは、「これからどんどん輝いていくであろうアーティストさんとご一緒できるのが嬉しいですし、イベントを盛り上げるために私自身が一番楽しみながら全力で頑張ろうと思います」と意気込みを語っていました。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★ https://www.tfm.co.jp/lock/2024/0415_0419/





----------------------------------------------------



4月17日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)



http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7115聴取期限 2024年4月25日(木)AM 4:59 まで



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



----------------------------------------------------





<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/