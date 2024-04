理想的な可愛らしさと美しさを兼ね備えたAIモデル。インスタグラムや企業広告などに登場し、AI技術の発展とともに、今後ますます頭角を現していく存在でしょう。そんなAIモデルたちを対象にした世界で初めてのミスコンテストが開かれます。

↑ミスAIは誰に?

コンテストを企画したのは、AIコンテンツのサブスクリプション型プラットフォームを運営するFanvueという米国の企業。「ザ・ワールド・AIクリエイター・アワード」と名付けられたこのコンテストを、AIクリエイター業界のオスカーにしていきたいと期待しているそうです。

主な審査項目は、美しさ、テクノロジー、影響力。テクノロジーについては、そのAIモデルを生成したAIクリエイターのAIツールに関するスキルについて評価し、影響力についてはSNSにおけるファンの数や成長力にポイントが置かれます。美しさ以外に、AI生成に関するスキルやSNSでの影響力にも着眼するのは、現実世界の女性を対象にしたコンテストと大きく異なるところでしょう。

また、コンテストへの出場は、いくつかの質問項目への回答と一緒に、AIモデルの画像を送るだけ。しかし、その質問項目ではそのAIモデルの収益についても聞かれるそう。というのも、AIモデルを作る主な目的はSNSを通じてお金を稼ぐことだから。そのため、そのAIモデルによってどのくらいの収益を上げているのかも評価ポイントになるのでしょう。

審査員は、マーケティングやモデルなどの分野の専門家四人。Fanvueのプラットフォームで10万ドル(約1500万円※)以上を稼いでいるというAIクリエイター二人も含まれます。

※1ドル=約154円で換算(2024年4月18日現在)

1位の賞金は1万3000ドル(約200万円)。2位には5000ドル(約77万円)、3位には2000ドル(約30万円)が贈られるというこのコンテスト。18歳以上なら誰でも応募可能で、主催者側は数千件の応募が寄せられるとみています。もしAIモデルを作っている人がいれば、注目してみてはどうでしょう?

【主な参考記事】

Daily Mail. World’s first beauty pageant for AI women is announced: ‘Miss AI’ contest will see computer-generated ladies face off in tests of beauty, technology and social-media clout - with a $20,000 prize at stake. April 15 2024

The World AI Creator Awards.