¡Ú£Æ£±¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¥Ï¡¼¥¹¤Î¾®¾¾ÎéÍºÂåÉ½¤òÆÃ½¸¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÌäÂê¤òÅÇÏª¡Ö±Ñ¹ñ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹©¾ì¤¬¡Ä¡×
¡¡£Æ£±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Ãæ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢£²£°Æü¡á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢£²£±Æü¡á·è¾¡¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Î¾®¾¾ÎéÍºÂåÉ½¡Ê£´£¸¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¾®¾¾ÂåÉ½¤Ïºòµ¨¤ÎÀ½Â¤¼ÔÉôÌç¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò½Ö¤¯´Ö¤ËºÆ·ú¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó£Æ£±¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÂÎÀ©¤À¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥¹¤Ï£Æ£±¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈ¼«¤ÎÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎËÜ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÐËå¤Î£Î£Á£Ó£Ã£Á£Ò»²Àï¥Á¡¼¥à¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃÖ¤¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î»ÜÀß¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ë¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¹©¾ì¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÃæ¿õµ¡Ç½¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾®¾¾ÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¹©¾ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë±Ñ¹ñ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î´Ö¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¡Ç½¤ÎÊ¬»¶¤¬¶¯²½¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥¨¥¢¥íÉôÌç¤¬¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈà¤é¤¬¼Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡¢¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó¼Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é£²¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤ÊÌäÂêÅÀ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾®¾¾ÂåÉ½¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤ËÃå¼ê¡£¡Ö£²¤Ä¤Î»ÜÀß¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ç¤â»ä¤Î¼ç¤Ê¾ÇÅÀ¤À¡£ºÍÇ½¤¢¤ë¿Íºà¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä±Ñ¹ñ¤Î»ÜÀß¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢²áµî¿ô¤«·î¤Î´Ö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È²þÁ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¿Í¡¹¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬£±£°£°¡óÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ª¤ß¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¥Ï¡¼¥¹¤òºÆ·ú¤¹¤ë¾®¾¾ÂåÉ½¡£Ãæ¹ñ£Ç£Ð¤Ç¤â¾®¾¾¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¥µ¥¯Îö¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£