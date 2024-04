“沈黙”を守り生存を試みる一つの家族の姿を描いたサバイバル・ホラーシリーズ最新作『クワイエット・プレイス:DAY1』より、大人気声優・河西健吾によるナレーション入りの日本オリジナル特報映像が公開された。

舞台は大都市・ニューヨーク。主人公の女性(ルピタ・ニョンゴ)が本作で相棒となる猫を抱えながら大通りを歩いていると、突如空から火球が降り注ぎ街は阿鼻叫喚の光景に。さらに、混乱に陥る人々に襲い掛かる複数の“何か”の姿も描かれ、世界が瞬く間に崩壊し“沈黙”していく様子が緊迫感満載に映し出される。果たして大都市を舞台に孤独な闘いを強いられる彼女の運命、そして人類の行く末やいかに……。



そんな本映像のナレーションは、世界的人気アニメ「鬼滅の刃」の時透無一郎役として知られる大人気声優の河西健吾が担当。河西は本映像のナレーションを務めたことについて「『クワイエット・プレイス:DAY 1』の劇場版予告にて、ナレーションを担当しました河西健吾です。1作目も、劇場で流れている予告を見て気になり本編を観させていただきました。今回こういったお話を頂きタイトルを聞いて、あ!あの作品の前身となるお話になるのか?気になる!とワクワクしました。予告の映像から、どう1作目に繋がっていくのか考察させてくれる凄い映像になっておりますので、公開の際にはぜひ劇場に足を運んでいただけますと幸いです」とコメントを寄せている。

©2024 PARAMOUNT PICTURES

主人公の女性役には、『それでも夜は明ける』(2014)にて第86回アカデミー賞®助演女優賞を受賞、ホラー映画『アス』(2019)では2役を演じ分けるなど、ドラマ性が高い作品からホラー映画まで幅広い演技に定評があるルピタ・ニョンゴ。彼女と共に“何か”の脅威から逃れることとなるキャラクターには世界的大人気ドラマ「ストレンジャー・シングス」シーズン4(2022)に出演し、知名度を一気に上昇させた今最注目の俳優ジョセフ・クイン。シリーズ2作目『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』のジャイモン・フンスーなど実力派キャストが脇を固める。

メガホンをとるのはニコラス・ケイジ主演のスリラー映画『PIG/ピッグ』(2022) で注目を浴びた新鋭監督マイケル・サルノスキ。前2作の監督を務め、記念すべき1作目では実生活でもパートナーであるエミリー・ブラント演じる主人公の夫役として出演したジョン・クラシンスキーも本作ではプロデューサーとして製作陣に名を連ねている。

シリーズ初の日米同時公開となる『クワイエット・プレイス:DAY 1』は、2024年6月28日(金)劇場公開。

