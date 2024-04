サムスンはGalaxy S24シリーズにおいてグーグルと協力し、生成AI機能の一部として同社の「Gemini Nano」を搭載しました。両社はさらに次世代機「Galaxy S25」シリーズでも提携を続け、第2世代Gemini Nanoを利用可能にするとの噂が報じられています。

リークアカウントの@negativeoneheroは、グーグルの第2世代「Gemini Nano」バージョンがGalaxy S25シリーズに採用され、サムスンが同製品でのオンデバイスAIを進化させるため、グーグルとの協力を始めたと述べています。

Google's next-generation generative AI 'Gemini Nano' version 2 will be applied to Samsung Electronics' Galaxy S25 series to be released next year. Samsung Electronics recently began collaboration with Google to evolve the Galaxy S25's on-device AI, including generative AI.

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) April 17, 2024