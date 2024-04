ヒルトン名古屋1階にある、西洋の都市で開かれる豪華なパーティーのように、高級感と芸術性、そして食材へのこだわりに溢れたプレミアムビュッフェレストラン「インプレイス3-3(スリースリー)」

「インプレイス3-3」にて、ヒルトン名古屋と『PEANUTS(ピーナッツ)』との2年連続コラボレーションとなる夏のスイーツビュッフェ「Snoopy Summer Beach Time」が開催されます☆

ヒルトン名古屋「インプレイス3-3(スリースリー)」Snoopy(スヌーピー) Summer Beach Time

開催期間:2024年5月16日(木)〜8月21日(水)

料金:

【スイーツビュッフェ】 大人5,600円(税・サ込)/子供(6〜12歳)3,500円(税・サ込)提供日:木〜日・祝日 ※お盆期間8月8日(木)〜8月18日(日)は毎日開催【アフタヌーンティー】 5,600円(税・サ込)提供時間:毎日11:30〜19:00(L.O) (スイーツビュッフェ開催日の12:00〜17:30は除く)【モーニングアフタヌーンティー】 5,600円(税・サ込)提供時間:毎日8:00〜12:00(最終入店10:30)【イブニングアフタヌーンティー】 6,800円 (税・サ込)提供時間:月〜木・日曜日 17:00〜23:00/金・土・祝前日 17:00〜24:00(フード L.O 22:30)

提供店舗:ヒルトン名古屋1階 オールデイダイニング「インプレイス3-3(スリースリー)」

ヒルトン名古屋1階のオールデイダイニング「インプレイス3-3」にて、『PEANUTS(ピーナッツ)』とのコラボレーションとなる夏のスイーツビュッフェ「Snoopy Summer Beach Time」を開催。

「スヌーピー」と仲間たちが、青い空、白い雲、さんさんと照りつける太陽の下、青い海が広がるビーチでバカンスを過ごしている世界観がスイーツで表現されます。

会場には、夏らしいポップでカラフルなスイーツをラインナップ。

さらに「スヌーピー」と仲間たちと一緒に過ごすバカンスの思い出を撮影することができるフォトスポットも登場します。

また、朝・昼・夜とゲストのライフスタイルに合わせて楽しめるアフタヌーンティーも同時開催。

2年連続のコラボレーションとなる、「スヌーピー」ファン必見のスイーツビュッフェです☆

「スヌーピー」など『PEANUTS』作品に登場する仲間たちを表現した、夏限定のスイーツビュッフェ。

ヒルトン名古屋1階のオールデイダイニング「インプレイス3-3」にて2024年5月16日より開催される「Snoopy Summer Beach Time」の紹介でした☆

※メニューなどの詳細は後日発表

