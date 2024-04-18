https://www.tipa.com/tipa-world-awards-2024/

Technical Image Press Association（TIPA）は4月13日、「TIPA WORLD AWARDS 2023」の各部門賞を発表した。

TIPAは、欧州をはじめ世界各国のカメラ/写真関連メディアの代表者で構成される団体。カメラ、レンズ、アクセサリーなどのジャンルから、毎年優れた製品を選出して発表している。

CAMERAS

BEST PROFESSIONAL MFT CAMERA

Panasonic LUMIX G9II

BEST APS-C ENTRY-LEVEL CAMERA

Canon EOS R100

BEST APS-C EXPERT CAMERA

Sony Alpha 6700

BEST FULL FRAME EXPERT CAMERA

Nikon Z f

BEST FULL FRAME PROFESSIONAL CAMERA

Nikon Z 8

BEST PROFESSIONAL HYBRID CAMERA

Sony Alpha 9 III

BEST PREMIUM CAMERA

Leica M11-P

BEST COMPACT CAMERA

FUJIFILM X100VI

BEST PROFESSIONAL VIDEO CAMERA

RED V-RAPTOR 8K VV

BEST INSTANT CAMERA INNOVATION

Polaroid I-2

BEST MEDIUM FORMAT CAMERA

FUJIFILM GFX100 II

BEST PHOTO SMARTPHONE

Xiaomi 14 Ultra

LENSES

BEST APS-C WIDE ANGLE ZOOM LENS

SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary

BEST APS-C STANDARD LENS

Viltrox ProLine AF 27mm f/1.2

BEST ULTRA WIDE ANGLE PRIME LENS

Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF

BEST STANDARD PRIME LENS

Voigtländer NOKTON 40 mm F1.2 Aspherical

BEST TELEPHOTO PRIME LENS

Sony FE 300mm F2.8 GM OSS

BEST SUPER TELEPHOTO PRIME LENS

SIGMA 500mm F5.6 DG DN OS | Sports

BEST PROFESSIONAL PORTRAIT LENS

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena

BEST WIDE ANGLE ZOOM LENS

TAMRON 17-50mm F/4 Di III VXD

BEST MACRO ZOOM LENS

Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

BEST TELEPHOTO ZOOM LENS

TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2

BEST SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS

NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

BEST HYBRID ZOOM LENS

Canon RF24-105mm F2.8 L IS USM Z

ACCESSORIES

BEST ANALOG PHOTO PRODUCT

HARMAN Phoenix 200

BEST PROFESSIONAL PHOTO MONITOR

BenQ PhotoVue SW272U 4K Photo Editing Monitor

BEST PROFESSIONAL VIDEO MONITOR

Dell UltraSharp 40 Curved Monitor（U4025QW）

BEST PROFESSIONAL PHOTO PRINTER

Epson SureColor P5300/P5360/P5370

BEST PHOTO PAPER

Hahnemühle Baryta Photo Papers

BEST STORAGE MEDIA

Lexar Professional CFexpress 4.0 Type B Card DIAMOND series

BEST PROFESSIONAL PORTABLE FLASH

Godox V1Pro

BEST LED LIGHT

Godox P600Bi Hard KNOWLED LED Light Panel

SERVICES

BEST PROFESSIONAL PRINTING APP

Hahnemühle App

BEST CONSUMER PHOTO PRINT APP

Pixum App

BEST PHOTO LAB

WhiteWall ultraHD sharpening for black and white photo prints

BEST PHOTO BOOK

Fomanu Layflat Fotobuch

BEST PHOTO SERVICE

CEWE Freeform Stickers from CEWE Photostations

TECH & DESIGN

BEST IMAGING SOFTWARE ENTHUSIAST

Skylum Luminar Neo

BEST IMAGING SOFTWARE PROFESSIONAL

DxO PhotoLab 7 ELITE

BEST AI PORTRAIT EDITING SOFTWARE

Retouch4me AI plugins