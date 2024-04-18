欧州カメラ賞「TIPA WORLD AWARDS 2023」が決定
https://www.tipa.com/tipa-world-awards-2024/
Technical Image Press Association（TIPA）は4月13日、「TIPA WORLD AWARDS 2023」の各部門賞を発表した。
TIPAは、欧州をはじめ世界各国のカメラ/写真関連メディアの代表者で構成される団体。カメラ、レンズ、アクセサリーなどのジャンルから、毎年優れた製品を選出して発表している。
CAMERAS
BEST PROFESSIONAL MFT CAMERA
Panasonic LUMIX G9II
BEST APS-C ENTRY-LEVEL CAMERA
Canon EOS R100
BEST APS-C EXPERT CAMERA
Sony Alpha 6700
BEST FULL FRAME EXPERT CAMERA
Nikon Z f
BEST FULL FRAME PROFESSIONAL CAMERA
Nikon Z 8
BEST PROFESSIONAL HYBRID CAMERA
Sony Alpha 9 III
BEST PREMIUM CAMERA
Leica M11-P
BEST COMPACT CAMERA
FUJIFILM X100VI
BEST PROFESSIONAL VIDEO CAMERA
RED V-RAPTOR 8K VV
BEST INSTANT CAMERA INNOVATION
Polaroid I-2
BEST MEDIUM FORMAT CAMERA
FUJIFILM GFX100 II
BEST PHOTO SMARTPHONE
Xiaomi 14 Ultra
LENSES
BEST APS-C WIDE ANGLE ZOOM LENS
SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary
BEST APS-C STANDARD LENS
Viltrox ProLine AF 27mm f/1.2
BEST ULTRA WIDE ANGLE PRIME LENS
Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF
BEST STANDARD PRIME LENS
Voigtländer NOKTON 40 mm F1.2 Aspherical
BEST TELEPHOTO PRIME LENS
Sony FE 300mm F2.8 GM OSS
BEST SUPER TELEPHOTO PRIME LENS
SIGMA 500mm F5.6 DG DN OS | Sports
BEST PROFESSIONAL PORTRAIT LENS
NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena
BEST WIDE ANGLE ZOOM LENS
TAMRON 17-50mm F/4 Di III VXD
BEST MACRO ZOOM LENS
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
BEST TELEPHOTO ZOOM LENS
TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2
BEST SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS
NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
BEST HYBRID ZOOM LENS
Canon RF24-105mm F2.8 L IS USM Z
ACCESSORIES
BEST ANALOG PHOTO PRODUCT
HARMAN Phoenix 200
BEST PROFESSIONAL PHOTO MONITOR
BenQ PhotoVue SW272U 4K Photo Editing Monitor
BEST PROFESSIONAL VIDEO MONITOR
Dell UltraSharp 40 Curved Monitor（U4025QW）
BEST PROFESSIONAL PHOTO PRINTER
Epson SureColor P5300/P5360/P5370
BEST PHOTO PAPER
Hahnemühle Baryta Photo Papers
BEST STORAGE MEDIA
Lexar Professional CFexpress 4.0 Type B Card DIAMOND series
BEST PROFESSIONAL PORTABLE FLASH
Godox V1Pro
BEST LED LIGHT
Godox P600Bi Hard KNOWLED LED Light Panel
SERVICES
BEST PROFESSIONAL PRINTING APP
Hahnemühle App
BEST CONSUMER PHOTO PRINT APP
Pixum App
BEST PHOTO LAB
WhiteWall ultraHD sharpening for black and white photo prints
BEST PHOTO BOOK
Fomanu Layflat Fotobuch
BEST PHOTO SERVICE
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TECH & DESIGN
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