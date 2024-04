木村拓哉が主演する4月25日スタートのドラマ『Believe−君にかける橋−』(テレビ朝日系/毎週木曜21時)の主題歌が、MAN WITH A MISSIONの「I’ll be there」に決定。木村がコメントを寄せた。テレビ朝日開局65周年記念作品として制作される本作は、木村拓哉を主演に迎えておくる、希望と再生のヒューマンエンタメ大作。橋づくりに情熱を燃やす狩山陸(木村)が、刑務所に収容されるという思わぬ困難に見舞われながらも、決して諦めることなく希望と再生の道を模索する。“まるで先の読めない手に汗握るサスペンス”と“スリリングかつ心に染み渡る人間ドラマ”が交錯する壮大な物語だ。

このたび、本作の主題歌にMAN WITH A MISSIONの「I’ll be there」が決定。この楽曲は2022年発表の木村拓哉の2ndアルバム『Next Destination』にMAN WITH A MISSIONが楽曲提供したもので、作品の壮大な物語に寄り添う楽曲として、木村自らの発案があり、新たにバンドによるアレンジを加え、セルフカバーに挑戦した。楽曲提供当時、「ドウカスーパースタート狼トイウ異色ノコラボレーションヲオ楽シミ頂ケマスト大変嬉シイデス!」とKamikaze Boyはコメントを寄せており、約2年半の時を経て再び強力タッグで作品に彩りを添える。木村は「『I’ll be there』は何年も前にMAN WITH A MISSIONの皆さんが僕に提供してくださった楽曲ですが、『今回の作品のために当て書きしたわけじゃないよな!?』と思ってしまうほど、歌詞の内容やワードの一つひとつが各登場人物の思いや、ドラマの空間とすごく重なるんです。なので、こんなお願いはどうかな…と半分不安を覚えつつも、マンウィズの皆さんに『セルフカバーしていただきたい』とお願いしてみたら、快諾してくださって! 非常にありがたかったです」とコメント。そして、「実はちょうど昨日、音源があがってきたので、楽屋でもずっと流していたのですが、イントロや楽器の音数などに『俺たちだったら、こうやるよね』という新しいアイデアが詰まった“完全なるマンウィズ・バージョン”になっていました。聴いたそばから、真摯に向き合ってくださったことがすごく感じ取れて、本当に感謝しかありません!」と語った。ドラマ『Believe−君にかける橋−』は、テレビ朝日系にて4月25日より毎週木曜21時放送(初回は拡大スペシャル)。