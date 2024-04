セガプライズに、平成で大ヒットしたマンガ『きらりん☆レボリューション』と『ミルモでポン!』のグッズが登場!

当時の懐かしいイラストをもとにしたクリアスタンドやぬいぐるみなどがUFOキャッチャーなどに展開されます☆

セガプライズ『きらりん☆レボリューション』『ミルモでポン!』グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターやオンラインクレーン

月刊少女まんが誌「ちゃお」で連載され平成で大ヒットした漫画『きらりん☆レボリューション』と『ミルモでポン!』

『きらりん☆レボリューション』と『ミルモでポン!』の懐かしいイラストをもとにしたクリアスタンドやぬいぐるみがセガプライズから登場します。

今回は、2024年8月より展開されるクリアスタンドやぬいぐるみを紹介していきます☆

きらりん☆レボリューション クリアスタンド

種類:全8種

サイズ:全長約8.5×5×9cm

『きらりん☆レボリューション』の主人公「月島きらり」をメインにしたクリアスタンド。

相棒である、ネコの「なーさん」も登場する、元気いっぱいなデザイン全8種です。

ミルモでポン! Lぬいぐるみ“ミルモ”

種類:全1種

サイズ:全長約20×15×27cm

『ミルモでポン!』に登場する、主人公の妖精「ミルモ」をデザインした大きなぬいぐるみ。

ピンク色に染まったほっぺとつぶらな瞳がかわいい、抱き心地抜群な「ミルモ」のプライズです☆

ミルモでポン! クリアスタンド

種類:全8種

サイズ:全長約5.5×4.5×7cm

様々なポーズや仕草の「ミルモ」をデザインしたクリアスタンド。

「ミルモ」の婚約者である「リムル」と、永遠のライバル「ヤシチ」トリオアートなど8種類が登場します。

平成に月刊少女まんが誌「ちゃお」で連載され大ヒットした漫画2作品にフォーカスしたプライズ。

今後続々登場予定のグッズにも期待が高まります!

全国のゲームセンターやオンラインクレーンなどに2024年8月より登場する、セガプライズ『きらりん☆レボリューション』『ミルモでポン!』グッズの紹介でした☆

