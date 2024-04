西武園ゆうえんちにて、楽しい!かわいい!懐かしい!がぎっしり詰まったゴールデンウィークイベントを開催。

ヒット曲と花火による、音と光のエンターテインメントや、自分だけのレトロでかわいい巾着を作ることができるワークショップなど、家族そろって思いっきりはしゃげるイベントが盛りだくさんです☆

西武園ゆうえんち「ゴールデンウィークイベント 2024」まとめ

開催期間:2024年4月27日(土)〜5月6日(月・振休)

西武園ゆうえんちのゴールデンウィークイベントとして、エモさあふれるヒット曲と花火による、音と光のエンターテインメント!「GWナイト花火 今夜はベストヒット」を開催。

さらに、自分だけのレトロでかわいい巾着を作ることができる「アデリアレトロフェスタ オリジナル巾着ワークショップ」も実施されます。

ワークショップは、アデリアレトロの世界を空間とフードで体験できるレストランの最長コラボ。

アデリアグラスの西武園ゆうえんち限定柄販売に続く「施設としてのレトロ代表選手 西武園ゆうえんち」×「グッズとしてのレトロ代表選手 アデリアレトロ」の最強同士の夢のコラボ企画です!

ほかにも昔懐かしいあそびやおもちゃにワクワクする「昔あそび体験」と、西武園ゆうえんちのゴールデンウィークには家族そろって思いっきりはしゃげるイベントが盛りだくさん。

2024年春誕生の、海外の移動式ゆうえんちをイメージした、おとなもこどももあふれる懐かしさに夢中になれるファミリーエリア「夕陽の丘プレイランド」では、クラウンパフォーマンスが披露されます☆

GWナイト花火 今夜はベストヒット

開催日:2024年5月3日(金・祝)〜5日(日)

時間:19:30〜(約7分間)

西武園ゆうえんちの夏の大定番「花火」が、あの頃の名曲にのせてゴールデンウィークに登場!

日本の伝統色として古くから日常に溶け込んでいる柔らかな中間色の花火が、熱を肌に感じるほど目の前で打ちあがり、エモさ溢れる楽曲と重なることで、ゲストの心をあたたかく懐かしい世界へと引き込みます。

さらに、レトロでポップな柄が人気の食器シリーズ「アデリアレトロ」の柄をイメージした配色の花火も披露。

西武園ゆうえんちの夜空を、壮大なスケールでレトロにかわいく彩ります。

アデリアレトロフェスタ オリジナル巾着ワークショップ

開催日:2024年4月26日(金)〜5月6日(月・振休)

料金:990円

開催時間:10:30〜15:30の00分、30分から

※4月30日(火)、5月1日(水)・2日(木)は16:00〜、16:30〜を追加

※4月27日(土)・28日(日)・29日(月・祝)、5月3日(金・祝)・4日(土)・5日(日)・6日(月・振休)は16:00〜、16:30〜、17:00〜、17:30〜を追加

所要時間:1回20分

開催場所:「軽食・売店 ミルクホール」上特設会場

チケット販売:西武園ゆうえんちWebサイトにて、2024年4月18日(木)14:00〜

※定員に空きがある場合のみ当日参加可能

※別途西武園ゆうえんちの入園料が必要

※荒天中止

自分だけのレトロでかわいい巾着をつくる「アデリアレトロフェスタ オリジナル巾着ワークショップ」

心がじんわりあたたかくなるアデリアレトロにしかないデザインと、西武園ゆうえんちオリジナルアデリアグラスのモチーフでもある「夕日の丘商店街」で大流行中の“クリイムソーダ”・街角に佇む“赤電話”のスタンプが用意されます。

大・小12柄のデザインにアルファベットや数字を使えば、自分だけのレトロでかわいい巾着の完成です☆

夕陽の丘プレイランド

スプリング・ライド・タワー

クラウン登場日:2024年4月27日(土)〜29日(月・祝)、5月3日(金・祝)〜5日(日)

西武園ゆうえんちの中でも夕日が一番きれいに見え、2つの大型ライド・アトラクションの迫力に大興奮できる夕陽館。

その麓に広がる「夕陽の丘プレイランド」は、海外の移動式ゆうえんちをイメージしたカラフルで異国情緒漂う空間となっています。

親子で一緒に乗ってはしゃげるブランコ型アトラクション「スイング・スイング」、10mの高さまで上昇し回転とバウンドを繰り返す「スプリング・ライド・タワー」、

ジャングル!ドライブ

絵本のようなジャングルの世界を自分で運転する「ジャングル!ドライブ」のライド・アトラクション3機種に加え、こどもの想像力を刺激する楽器のようにたたいて音を鳴らす「ミュージック・フラワー」など、全部で13種類の体験が楽しめます!

さらに、ゴールデンウィークは特別に、パントマイムやジャグリングなどを披露するクラウンたちが登場☆

昔あそび体験

開催日:2024年4月27日(土)〜29日(月・祝)、5月3日(金・祝)〜6日(月・振休)

時間:11:00〜16:00

内容:竹馬、コマ回し、ダルマ落とし、あやとり、糸電話、お手玉、縄跳び、大縄跳び、ホッピング、ゴム飛び、かん馬、レインボースプリング、フラフープ、けん玉、竹とんぼ、ヨーヨー、一輪車、ぽっくり、メンコ

※天候により中止の場合あり

場所:夕日丘一丁目広場

昭和の日にちなんで、竹馬やコマ回しなど、昔懐かしい遊びやおもちゃが19種類集結。

お父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんは腕の見せどころです!

昔あそび腕くらべ大会

開催日:2024年4月27日(土)〜29日(月・祝)、5月3日(金・祝)〜6日(月・振休)

開催時間:

1)けん玉大会12:00〜

2)コマ回し大会13:00〜

3)縄跳び大会14:00〜、

4)フラフープ大会15:00〜

定員:各回先着10名、開催20分前に夕日丘一丁目広場に集合

場所:夕日丘一丁目広場

優勝者に賞品がプレゼントされる「昔あそび腕くらべ大会」を実施。

誰よりも昔あそびが得意な方が、自慢のその腕を試すのにぴったりなイベントです。

波のプールで「さざ波水あそび」

開催日:2024年4月27日(土)〜29日(月・祝)、5月3日(金・祝)〜6日(月・振休)

時間:10:00〜17:00

夏日になることもあるゴールデンウィークは、波のプールを一足早く解放。

常時20センチ程度のさざ波がおこり、波打ち際に入りあそぶことができます。

波の音に癒されるも良し、ひんやり冷たい水に足をつけるも良しな、自由に楽しめるスポットです。

音と光のエンターテインメント花火やアデリアレトロ柄の巾着が作れるワークショップなど、家族で楽しめるイベント。

西武園ゆうえんちの「ゴールデンウィークイベント」は、2024年4月27日より開催です☆

海外の移動式ゆうえんちをイメージした異国情緒漂うエリア!西武園ゆうえんち「夕陽の丘プレイランド」 海外の移動式ゆうえんちをイメージした異国情緒漂うエリア!西武園ゆうえんち「夕陽の丘プレイランド」 続きを見る

レトロかわいい世界を楽しめるコラボレストランや限定柄グッズも!西武園ゆうえんち「アデリアレトロフェスタ 」 レトロかわいい世界を楽しめるコラボレストランや限定柄グッズも!西武園ゆうえんち「アデリアレトロフェスタ 」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レトロ柄巾着が作れるワークショップや打ち上げ花火!西武園ゆうえんち「ゴールデンウィークイベント 2024」 appeared first on Dtimes.