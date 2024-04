ユニクロは、4月19日より「UNIQLO and JW ANDERSON」2024年春夏コレクションを発売します。今回のコレクションは、ミッドセンチュリー期の工芸品からインスピレーションを受けているそう。夏を楽しみたくなるようなリネン素材やカラーが揃う新作から、発売に先駆けて注目のアイテムを紹介します!○「UNIQLO and JW ANDERSON」2024年春夏コレクション

北アイルランド生まれのデザイナー、ジョナサン・(ウィリアム)・アンダーソンによる「JW ANDERSON」とユニクロがコラボレーションした「UNIQLO and JW ANDERSON」は、2017年秋冬にスタートして今回が14回目。毎回楽しみにしているファンも多いコレクションです。今回は、1940〜60年代のミッドセンチュリー期に作られた英国の工芸品にインスパイアされたコレクション。シンプルで大胆なカラーやテキスタイルアートを想起させるデザインが揃います。コレクションのラインナップは、ウィメンズが7アイテム、メンズが8アイテム、グッズが2アイテムの全17アイテム。そのなかから、注目のアイテムをチェックしていきましょう。○コットンシアーボリュームブラウス「コットンシアーボリュームブラウス(長袖)」(2,990円)「コットンシアーボリュームブラウス(長袖)」(2,990円)は、ゆったりとしたシルエットのプルオーバーブラウス。首元のネックテープがストライプになっていたり、首回りがリボンになっていたりとディテールもかわいらしい一着です。ほどよい透け感のあるコットン100%素材を使っているので、ブラトップやインナートップスとのレイヤードを楽しんでも。今コレクションのカラーパレットは、ミッドセンチュリーに活躍した英国のアーティストによる作品や、明るい原色使いからのインスピレーションと、アーティストの作業着からソフトでトーンダウンしたナチュラルな色合いを採用しているそう。ブラウスやワンピースの鮮やかな青色にも注目です。○シアサッカーワンピース「シアサッカーワンピース(ノースリーブ)」(4,990円)涼やかなサッカー素材で仕立てられた「シアサッカーワンピース(ノースリーブ)」(4,990円)は、1枚でサラリと着たくなる夏ワンピ。首元はスッキリと見えるスキッパーデザインです。付属のベルトは前後どちらに結べるので、結び方や位置のアレンジで表情が変わります。あえて結ばずラフな感じに着ても良さそう。○リネンブレンドロングシャツ「リネンブレンドロングシャツ(ノースリーブ)」(2,990円)夏になったら気になるのがリネンブレンド素材のシャツ。「リネンブレンドロングシャツ(ノースリーブ)」(2,990円)は、リネンの清涼感とレーヨンのなめらかさを兼ね備えた一着。少し長めのチュニック丈なので、サラッと着ても、パンツやスカートにインしても使えるシャツです。またポケットには、工芸品を連想するようなステッチが。このアイテムをはじめ、この夏の「UNIQLO and JW ANDERSON」は実際に手に取って細部のデザインを見るもの楽しいコレクションです。「ライトコットンオーバーサイズジャケット」(5,990円)また、急に冷え込んだり涼しい日もあるこの時期、サッと羽織れる「ライトコットンオーバーサイズジャケット」(5,990円)も注目のアイテムです。襟元のボタンを留めればシンプルなスタンドカラーに、広げると大きな襟が印象的なコットン100%のジャケット。裾のドローコードでシルエットの調整も可能です。「リネンブレンドベルテッドフレアスカート」(3,990円)「リネンブレンドベルテッドフレアスカート」は、ウエスト脇の大きなリボンベルトが華やか他にも、リネンブレンド素材の「リネンブレンドベルテッドフレアスカート」(3,990円)や、「ポロセーター(半袖)」(2,990円)、「クルーネックセーター(半袖)」(1,990円)など、夏のワードローブにプラスしたいアイテムが揃います。「ポロセーター(半袖)」(2,990円)「クルーネックセーター(半袖)」(1,990円)○シアサッカーシャツメンズのラインナップからは「シアサッカーシャツ(半袖)」(2,990円)に注目。凹凸感があって肌離れの良いシアサッカー素材は、汗ばむ季節も快適に着こなせそう。一枚でも、羽織としても役立つシャツです。またチェック柄のシャツはサイズの異なるトーナル配色のチェックを接ぎ合わせており、JW ANDERSONらしいリズム感と遊び心のあるデザインです。○ニットポロシャツ「ニットポロシャツ(半袖)」(2,990円)ウィメンズでも展開する「ニットポロシャツ(半袖)」(2,990円)は、デザインが少し異なるメンズのラインでも登場。コットン・レーヨン・ナイロンを編んだ素材を使っているので、肌触りのよさと上品さ、ほどよい厚みのあるニットポロです。男女ともに上品な印象の二ットポロシャツ。ウィメンズ(左)は胸元がきれいに見えるデザインカラー展開はナチュラル、オリーブ、ブルーの落ち着いたトーンがラインナップ。襟元と袖、裾のラインがアクセントになっている、上品さとカジュアルさを兼ね備えた一着。○コットンジャケット「コットンジャケット」(6,990円)「コットンジャケット」(6,990円)は、ガーメントウォッシュのコットン素材を使ったテーラードジャケット。ポケットのステッチや素材感は、どこか作業着のようなカジュアルな雰囲気。○リネンブレンドイージーパンツ「リネンブレンドイージーパンツ」(3,990円)また男女兼用の「リネンブレンドイージーパンツ」(3,990円)は、すとんとしたワイドストレートシルエットと、ハリのあるリネンブレンド素材が特徴。ウエストゴム仕様とウエスト内側のスピンドルコードで、着心地も楽な夏のパンツです。○ユーティリティワークショーツ「ユーティリティワークショーツ」(2,990円)今回の「UNIQLO and JW ANDERSON」コレクションのなかでも、この夏活躍しそうなボトムスが、男女兼用「ユーティリティワークショーツ」(2,990円)。洗い加工を施したコットン100%のラフな生地感と、ポケットやステッチのデザインにこだわりの感じられるワークショーツは、これから暑くなるシーズンのお出かけに役立つはずです。○気になるグッズもチェック!「バッグ」(3,990円)今回の「UNIQLO and JW ANDERSON」では、グッズとしてバッグとソックスが展開。「バッグ」(3,990円)は、コットンキャンバス素材に、取っ手はオリジナルのテープをあしらったデザイン。収納力抜群なサイズ感としっかりとした素材でつくられているので、荷物が多い時にも安心。内ポケットがあるので、こまごまとしたアイテムの収納も便利なバッグです。「ソックス」(390円)様々なテキスタイルが揃う「ソックス」(390円)は、JW ANDERSONならではのグラフィカルな絵柄がズラリ。ベーシックな色合いでも個性的なパターンのチェック柄や、鮮やかなカラーを使ったボーダーも。ボトムスやスニーカーとのコーディネートも楽しくなりそう。汗などのにおいを抑える消臭機能が付いているうえに、まとめ買いでお得に購入できるうれしいアイテムです。