中国の流失文化財・芸術品38点、米国から返還
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
【新華社ニューヨーク4月18日】海外に流失していた中国の文化財・芸術品38点が17日、米ニューヨークで中国側に返還された。在ニューヨーク中国総領事館で返還式が行われ、マンハッタン地区検察が中国政府に引き渡した。
中米両国は2009年1月14日に中国の文化財が米国に不法に持ち込まれるのを防ぐ政府間覚書に調印しており、今年1月14日に3度目の期限延長が行われている。
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
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17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
17日、在ニューヨーク中国総領事館で撮影した海外流失文化財・芸術品。（ニューヨーク＝新華社記者/李睿）
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