ハンバーガーチェーン「バーガーキング」と、人気アニメ『WIND BREAKER(ウィンドブレイカー)』がコラボレーション!

ソースの組み合わせが新しい期間限定メニューとして「バディーバーガー」セット3種が、アニメ『WIND BREAKER』のオリジナルアクリルスタンド付きで販売されます☆

バーガーキング アニメ『WIND BREAKER(ウィンドブレイカー)』コラボレーション「バディーバーガー」セット

発売日:2024年4月19日(金)〜

価格:セット990円(税込)

※フレンチフライ(M)、ドリンク(M)、アクリルスタンド付き

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングに、人気アニメ『WIND BREAKER(ウィンドブレイカー)』とコラボレーションしたメニューが登場。

「仲間(バディー)がバーガーを旨くする。」をテーマに、ソースの組み合わせが新しい、期間限定の「バディーバーガー」セットが新たに発売されます。

選べる「バディーバーガー」セットは、Aセット「BBQ×スパイシー」、Bセット「テリヤキ×ラズベリー」、Cセット「オーロラ×チーズ」の3種類。

「バディーバーガー」セット3種のいずれかを購入された方には『WIND BREAKER(ウィンドブレイカー)』のアクリルスタンドがプレゼントされます☆

Aセット「BBQ×スパイシー」

コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ BBQソース”と食欲をそそるスパイシーソースで仕上げた、Aセット「BBQ×スパイシー」

コクのある旨辛なおいしさが楽しめる「バディーバーガー」セットです。

Bセット「テリヤキ×ラズベリー」

焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースと甘酸っぱいラズベリーソースを使用した、Bセット「テリヤキ×ラズベリー」

絶妙な組み合わせがクセになるおいしさのハンバーガーです。

Cセット「オーロラ×チーズ」

直火焼きの100%ビーフパティに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜とコクのあるチェダーチーズを重ねた、Cセットの「オーロラ×チーズ」

濃厚な旨味とコクが効いた「特製オーロラソース」で仕上げられた、まろやかで爽やかな酸味と濃厚な旨味が楽しめるメニューです。

アニメ『WIND BREAKER(ウィンドブレイカー)』オリジナルアクリルスタンド

ラインナップ:全6種(桜遥、杉下京太郎、楡井秋彦、蘇枋隼飛、梅宮一、柊登馬)

3種の「バディーバーガー」セットいずれかを購入された方に『WIND BREAKER(ウィンドブレイカー)』のアクリルスタンドをプレゼント。

主要登場キャラクター6名がバーガーキング の制服を着用した、限定の描き下ろしデザインとなっています。

デザインは「桜遥」「杉下京太郎」「楡井秋彦」「蘇枋隼飛」「梅宮一」「柊登馬」の全6種。

1店舗1デザインで配布される、数量限定のグッズです。

※店舗によりもらえるアクリルスタンドのデザインが異なります

※事前の取置きはできません

※デリバリーは対象外です

※アクリルスタンドと現金の交換はできません、また、第三者への譲渡・転売は控えてください

※無くなり次第終了

復活発売「チキンナゲット極辛Z」

価格:5ピース 270円(税込)、8ピース 410円(税込)

※BBQソース・ハニーマスタードソースから選べるソース1つ付き

※ソースは30円で1つ追加できます

バーガーキングの人気サイドメニュー「チキンナゲット」から、そのまま食べても旨くて辛い本格的なおいしさが楽しめる「チキンナゲット極辛Z」が期間限定で復活!

ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキングが独自配合したチリパウダー、ガーリック、ペッパー、オニオン、パプリカ、ターメリックスパイスを使用した「チキンナゲット極辛Z」

あとひく辛さがクセになる、直火焼きビーフの本格バーガーと相性抜群のチキンナゲットです。

ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「ハニーマスタードソース」の2種類から1つを選ぶことができます。

「仲間(バディー)がバーガーを旨くする。」をテーマにした、ソースの組み合わせが新しい期間限定のコラボメニュー。

バーガーキングとアニメ『WIND BREAKER(ウィンドブレイカー)』がコラボした「バディーバーガー」セットは、2024年4月19日より販売開始です☆

フレンチフライ・ゴーダチーズ・BBQソースの組み合わせ!バーガーキング「THE FAKE BURGER(ザ・フェイク・バーガー)」 フレンチフライ・ゴーダチーズ・BBQソースの組み合わせ!バーガーキング「THE FAKE BURGER(ザ・フェイク・バーガー)」 続きを見る

期間限定「ダブチェ・アグリー」&新定番「チーズアグリー」!バーガーキング「アグリーバーガー」 期間限定「ダブチェ・アグリー」&新定番「チーズアグリー」!バーガーキング「アグリーバーガー」 続きを見る

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アニメ『WIND BREAKER』のオリジナルアクリルスタンド付き!バーガーキング「バディーバーガー」セット appeared first on Dtimes.