回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」にて開催されている『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』とのコラボレーションキャンペーン。

2024年4月25日からの第2弾として、かっぱ寿司限定オリジナルステッカーがセットになったコラボメニュー4品が販売されます!

かっぱ寿司『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』コラボメニュー

開催期間:2024年4月25日(木)〜 ※各店舗なくなり次第終了

※オリジナルステッカー1枚付き

持ち帰り・デリバリー:不可

開催店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

かっぱ寿司にて実施されている『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』とのコラボレーション。

4月18日からの第1弾では、公式アプリ会員限定の「ミニクリアスタンド」プレゼントキャンペーンが開催されています。

4月25日より実施される第2弾には、かっぱ寿司限定オリジナルステッカーがセットになったコラボメニューが登場。

メニューには作中に登場する「御影玲王」「凪誠士郎」「潔世一」「糸師凛」の好物をイメージしたお寿司やドリンク、スイーツがラインナップされます☆

玲王の豪華肉三昧

販売期間:2024年4月25日(木)〜5月1日(水)

価格:三貫649円(税込)

豪快でボリューム満点な「玲王の豪華肉三昧」

「御影玲王」の好きな食べ物“石垣牛のイチボ”よりイメージした肉三昧な一皿です。

「ローストビーフおろしステーキソース仕立て」「牛カルビ二枚重ね」「月見てりやきハンバーグ寿司サッカーシャリボールのせ」の肉ネタ寿司3種を一皿で楽しめます。

凪のスペシャルレモンティー

販売期間:2024年4月25日(木)〜5月1日(水)

価格:550円(税込)

「凪誠士郎」の好きな飲み物“レモンティー”よりイメージした「凪のスペシャルレモンティー」

カップの底にフレッシュレモンのカットを2枚入れ、紅茶と瀬戸内レモネードベースを注ぎ、氷の上に店内仕込の食べられる“はちみつレモン”を2枚トッピングしています。

かっぱ寿司でしか飲めない、スペシャルなレモンティーです。

※はちみつを使用しているため1歳未満のお子さんには与えないよう注意ください

潔のきんつばパフェ

販売期間:2024年4月25日(木)〜5月8日(水)

価格:649円(税込)

「潔世一」の好きな食べ物“きんつば”や、かっぱ寿司の大人気スイーツ“プレミアムプリン”、ホイップクリーム、バニラアイスなどを盛り合せた「潔のきんつばパフェ」

仕上げに和素材の粉末玄米茶がトッピングされています。

様々な素材と甘味が絶妙なハーモニーを奏でるグラスデザートです。

凛の贅沢真鯛三昧

販売期間:2024年5月2日(木)〜5月8日(水)

価格:三貫649円(税込)

「糸師凛」の好きな食べ物“お茶漬け”(特に鯛茶漬け)をイメージした「凛の贅沢真鯛三昧」

かっぱ寿司の人気ネタのひとつ“活〆真鯛”が存分に楽しめる一皿です。

「活〆真鯛の塩炙り 玄米緑茶仕立て」「活〆真鯛いくらのせ」「サッカーシャリボール 真鯛の胡麻ダレ和えのせ」の3種は、見ても食べても楽しめます。

オリジナルステッカー

「御影玲王」「凪誠士郎」「潔世一」「糸師凛」の好物よりイメージしたメニューと、オリジナルステッカー1枚がセットになった『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』コラボメニュー。

ステッカーは、対象メニュー一品ごとに、4種からランダムで1枚付いてきます。

※ステッカーの絵柄は選べません

※ステッカーの数には限りがあるため、なくなり次第終了となります

※転売目的での購入は遠慮ください

「御影玲王」「凪誠士郎」「潔世一」「糸師凛」の好物よりイメージしたお寿司やドリンク、スイーツが登場。

かっぱ寿司にて2024年4月25日より販売が開始される『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』コラボメニューの紹介でした☆

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります

※商品により販売開始日、販売期間が異なります

※掲載画像はイメージです

