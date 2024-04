サバイバルプログラムの名門・CJ ENM Mnetと、BLACKPINKや2NE1のヒット曲を手がけたTEDDYがプロデュースするグローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2 : N/a』(毎週木曜 後8:50)が、きょう18日からABEMAで放送開始となる。2020年にENHYPENを輩出した『I-LAND』シリーズ第2弾となるガールズ版『I-LAND2:N/a』は、前出のTEDDYがプロデュースし、メインプロデューサーにはBIGBANGのTAEYANG(SOL)が就任している。

デビューの夢をつかむために集まったのは、10ヶ国13都市で行われた大規模なグローバルオーディションを経て抜てきされた24人。そのうち日本人は、ナナ、マイ、ユイ、ユイコ、ココ、フコの6人で、ナナは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』、フコは『Girls Planet 999:少女祭典』に出演歴がある。プロデューサー陣のインタビュー映像でメインプロデューサーのTAEYANGは「歌手としてのアイデンティティーや、実力や人格の重要性を教えられたらうれしいです」と話し、「アイドルが持つカラーをこの番組を通して作り出したい」と意気込み、ミュージックプロデューサーで、BLACKPINK「Ready For Love」やジス「FLOWER」を手がけたVVNは「音楽的センスがある子がいます」と早くも太鼓判を押している。視聴者と「アイランド」をつなぐストーリーテラーは、Netflix『わかっていても』や『マイデーモン』などで大ブレイク中の人気俳優のソン・ガンが務める。■『I-LAND2 : N/a』参加者プロフィール(名前、生年月日、国籍、MBTI)カン・ジウォン 2005年6月24日生 韓国 ESFPキム・ギュリ 2008年9月15日生 韓国 ENTPキム・ミンソル 2008年3月14日生 韓国 ENFPキム・スジョン 2006年10月5日生 韓国 ESTJキム・ウンチェ 2007年9月24日生 韓国 ISFJ or ISTJキム・チェウン 2007年2月7日生 韓国 ENTPナナ 2006年1月1日生 日本 ENFPナム・ユジュ 2007年7月28日生 韓国・日本 ISFPリンリン 2005年4月20日生 マレーシア INFJマイ 2004年10月28日生 日本 ESTPパク・イェウン 2006年12月21日生 韓国 ISTPバン・ジミン 2005年5月8日生 韓国 INFPソン・ジュウォン 2006年9月16日生 韓国 ESFPオム・ジウォン 2009年9月21日生 韓国 ISFP or ISTPオ・ユナ 2009年2月13日生 韓国 ISTPユ・サラン 2007年4月18日生 韓国 INFPユイ 2007年9月16日生 韓国 ISFJユイコ 2008年6月8日生 日本 INTPユン・ジユン 2005年7月14日生 韓国 ISFJチョン・セビ 2008年1月22日生 韓国 ENFPチェ・ソウル 2009年1月17日生 韓国 ISTPチェ・ジョンウン 2007年8月4日生 韓国 ISFJココ 2006年11月14日生 日本 ESFJフコ 2004年8月22日生 日本 ISFP