Number_i 平野紫耀が、アメリカ・ロサンゼルスからの記念写真を自身のInstagramに投稿した。

Number_iは、現地時間4月12日からアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催されている世界最大級の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』(以下、『コーチェラ』)での「88rising Futures」に出演。YOASOBIや新しい学校のリーダーズ、Awichらと共に出演した本ステージは、Number_i にとって初の海外ライブとなった。

平野はそのままアメリカに滞在し、神宮寺勇太、岸優太とともにロスを満喫したようだ。ロサンゼルス国際空港に立ち寄った際に撮影したのであろう、ビーチ沿いでの写真やヤシの木をバックにした岸とのツーショット、青空と街並みを背にした神宮寺を交えたスリーショットなどを投稿している。

「bye-bye LA thank you Coachella」と綴られたこのポストには、88risingのアカウントから「Hope you had amazing time and build great memories from this trip!(この旅行で素晴らしい時間を過ごして、素晴らしい思い出が作られることを願っています!)」といったコメントが送られている。

(文=リアルサウンド編集部)