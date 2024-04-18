　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45044.02　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43196.76　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42023.38　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41965.08　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41683.82　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41181.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40888.43　　新値三本足陽転値
40397.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40170.87　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39613.93　　25日移動平均線
39366.33　　均衡表転換線(週足)
39366.33　　均衡表基準線(日足)
39002.73　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38830.21　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38785.28　　6日移動平均線
38767.56　　均衡表雲上限(日足)
38709.87　　均衡表転換線(日足)
38657.93　　13週移動平均線

38079.70　　★日経平均株価18日終値

38046.50　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37844.62　　75日移動平均線
37262.78　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37144.98　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36582.65　　均衡表雲下限(日足)
35982.09　　26週移動平均線
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35632.03　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34497.91　　200日移動平均線
34119.09　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32961.45　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67　　均衡表雲上限(週足)
29940.81　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
26920.16　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 9.95(前日11.68)
ST.Slow(9日)　　16.52(前日26.07)

ST.Fast(13週)　 64.16(前日63.53)
ST.Slow(13週)　 77.16(前日76.95)

［2024年4月18日］

株探ニュース