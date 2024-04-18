【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
45044.02 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43196.76 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42023.38 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41965.08 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41683.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41181.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40888.43 新値三本足陽転値
40397.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40170.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39613.93 25日移動平均線
39366.33 均衡表転換線(週足)
39366.33 均衡表基準線(日足)
39002.73 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38830.21 ボリンジャー:-1σ(25日)
38785.28 6日移動平均線
38767.56 均衡表雲上限(日足)
38709.87 均衡表転換線(日足)
38657.93 13週移動平均線
38079.70 ★日経平均株価18日終値
38046.50 ボリンジャー:-2σ(25日)
37844.62 75日移動平均線
37262.78 ボリンジャー:-3σ(25日)
37144.98 ボリンジャー:-1σ(13週)
36582.65 均衡表雲下限(日足)
35982.09 26週移動平均線
35813.02 均衡表基準線(週足)
35632.03 ボリンジャー:-2σ(13週)
34497.91 200日移動平均線
34119.09 ボリンジャー:-3σ(13週)
32961.45 ボリンジャー:-1σ(26週)
31706.67 均衡表雲上限(週足)
29940.81 ボリンジャー:-2σ(26週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
26920.16 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 9.95(前日11.68)
ST.Slow(9日) 16.52(前日26.07)
ST.Fast(13週) 64.16(前日63.53)
ST.Slow(13週) 77.16(前日76.95)
［2024年4月18日］
株探ニュース