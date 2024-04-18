

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45044.02 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43196.76 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42023.38 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41965.08 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41683.82 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41181.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40888.43 新値三本足陽転値

40397.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40170.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39613.93 25日移動平均線

39366.33 均衡表転換線(週足)

39366.33 均衡表基準線(日足)

39002.73 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38830.21 ボリンジャー:-1σ(25日)

38785.28 6日移動平均線

38767.56 均衡表雲上限(日足)

38709.87 均衡表転換線(日足)

38657.93 13週移動平均線



38079.70 ★日経平均株価18日終値



38046.50 ボリンジャー:-2σ(25日)

37844.62 75日移動平均線

37262.78 ボリンジャー:-3σ(25日)

37144.98 ボリンジャー:-1σ(13週)

36582.65 均衡表雲下限(日足)

35982.09 26週移動平均線

35813.02 均衡表基準線(週足)

35632.03 ボリンジャー:-2σ(13週)

34497.91 200日移動平均線

34119.09 ボリンジャー:-3σ(13週)

32961.45 ボリンジャー:-1σ(26週)

31706.67 均衡表雲上限(週足)

29940.81 ボリンジャー:-2σ(26週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

26920.16 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 9.95(前日11.68)

ST.Slow(9日) 16.52(前日26.07)



ST.Fast(13週) 64.16(前日63.53)

ST.Slow(13週) 77.16(前日76.95)



［2024年4月18日］



株探ニュース

