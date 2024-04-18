1¤«·î¡¡¹â²¹·¹¸þÂ³¤¯¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤«¤é¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¡×Áá¤á¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü18Æü(ÌÚ)¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î1¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¡×¤È¤Ê¤êÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Áá¤á¤Î½ë¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿ôÃÍÍ½Êó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬·ë²Ì
1¤«·îÊ¿¶Ñ¤ÎÃÏ¾åµ¤°µ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤Ï¹âµ¤°µ¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¤Ïµ¤°µ¤ÎÈøº¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤«¤éËÜ½£¤ÎÆî´ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´¹ñÅª¤ËÆü¾È¾¯¤Ê¤á¡¡À¾¤Û¤É¹ß¿åÎÌÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ë
À¾ÆüËÜ¤ä²Æì¡¦±âÈþ¤Ê¤ÉÀ¾¤ÎÃÏ°è¤Û¤É¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤â¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤ËÆü¾È»þ´Ö¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸þ¤³¤¦1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤È²Æì¡¦±âÈþ¤ÇÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤«¤ä¤É¤¦¤¤¤¦¹ß¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìºòÆü16Æü(²Ð)¡ÁºòÆü17Æü(¿å)¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¶õ¤Ç´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦º£¤Î»þ´ü¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤¿¤é¡¢±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢°ÂÁ´¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤«¤éÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
µ¤²¹¤Ï¤³¤ÎÀè1¤«·î(4/20¡Á5/19)¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íè½µ¤«¤é¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü18Æü(ÌÚ)¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï²Æì¡¢¶å½£¡ÁËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¡¦±âÈþ¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï24Æü(¿å)º¢¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ³¤Â¦¤ÈËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï25Æü(ÌÚ)º¢¤«¤é¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤ÎÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢µÞ¤ËÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤Î¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ï¡¢20¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÅÀ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢24Æü(¿å)º¢¤«¤é25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤¬Â³½Ð¤·¡¢Ï¢Æü¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢30¡î¶á¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤«¤éÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£½µËö¤âÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢ÌÀÆü19Æü(¶â)¡¦ÌÀ¸åÆü20Æü(ÅÚ)¤Ï¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Þ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Î½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À¿ÈÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£µÞ¤Êµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£6ÆüÀè¤«¤é14ÆüÀè¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×³ÎÎ¨¤¬30%°Ê¾å¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ë¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡¡Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Îº¢¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Áë¤È¥É¥¢¤Ê¤É2¤«½ê¤ò³«Êü¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä´¹µ¤Àð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¸å¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£