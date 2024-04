東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」に、日本初上陸のライフスタイルブランド「HOTEL DAWSON」の世界感を表現した客室とオリジナルディフューザーが特典についたプランが登場!

韓国のライフスタイルブランド「HOTEL DAWSON(ホテル ドーソン)」の世界感を表現した客室での滞在と、滞在のシーンごとに考えられた6種のルームディフューザーが特典に付いたコラボレーション宿泊プランです☆

オリエンタルホテル 東京ベイ「HOTEL DAWSON」コラボレーション宿泊プラン

予約開始日:2024年4月18日(木)〜

宿泊期間:2024年4月26日(金)〜6月30日(日)

対象客室:オリエンタル・コンフォート(25平方メートル) / 1日4室

料金:1室2名利用時1名あたり16,100円(税・サ込)〜

特典:朝食ブッフェ、ルームディフューザー6種より1点をプレゼント

※ディフューザーの種類は選べません

ルームディフューザー種類:

Welcome to the Pleasure Dome(ウェルカム・トゥ・ザ・プレジャードーム) 香調:ムスキースイートSac de Voyage(サック・ド・ボヤージュ) 香調:スモーキーバーボンThe Secret Session(ザ・シークレット・セッション) 香調:ライトフローラルRoom No.792(ルーム No.792) 香調:グリーンシトラスPress for Champagne(プレス・フォー・シャンパン) 香調:パウダリーディライトJardin Midnight(ジャルダン・ミッドナイト) 香調:アロマティックウッド

2020年に韓国で誕生した、架空のホテルを舞台にそこから得られる感性やインスピレーションが体現されたライフスタイルブランド「HOTEL DAWSON(ホテル ドーソン)」

日本未上陸のブランドながら、韓国・ソウルの流行の中心地であるカロスキルのフラッグシップ店や韓国内の大手百貨店には多くの日本人旅行客も訪れています。

そんな「HOTEL DAWSON」とのコラボレーション宿泊プランがオリエンタルホテル 東京ベイに登場。

今回は2023年にリニューアルをした「The Orientalフロア」にある客室「オリエンタル・コンフォート」に、「HOTEL DAWSON」の世界感を表現したコンセプトルームが用意されます。

特典として、ブランド内のアイテムでも人気の高いディフューザーをひとりにつき1点プレゼント。

香りはムスキースイート、スモーキーバーボン、ライトフローラル、グリーンシトラス、パウダリーディライト、アロマティックウッドの全6種です。

それぞれホテルに集う人々やルームキー、シャンパンのルームサービスといったホテル内で起こりうるシーンに着想を得て作られています。

客室では、人気美容ブランド「ReFa」のファインバブルシャワーヘッドやドライヤー、ヘアアイロンに加えて、和漢植物エキスを配合した自然の持つやさしさが美しさを引き出すオリジナルアメニティ「ORIENTALIST」を設置。

朝食は2023年11月にリニューアルした「レストラン グランサンク」でのブッフェとなります。

フレッシュなオレンジから自身で作る「搾りたてオレンジジュース」や目の前で仕上げる「肉厚ビーフバーガー」、カラフルなドーナッツウォールなど、1日の活力が湧いてくるようなメニューの数々を堪能できます☆

日本初上陸の韓国ブランドの世界が体感できる特別なプラン。

2024年4月18日より予約受付がスタートしている、オリエンタルホテル 東京ベイ「HOTEL DAWSON」コラボレーション宿泊プランの紹介でした☆

