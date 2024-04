東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の2階ロビーに店舗を構えるカフェ「トスティーナ」

カフェ「トスティーナ」にて、2024年5月限定のスイーツが並ぶ「抹茶 スイーツ&ベーカリー」を開催!

和栗、黒豆、小倉あんなど和の素材をふんだんに使ったガトーショコラやモンブラン、ムースなどのスイーツが提供されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」抹茶 スイーツ&ベーカリー 2024

開催期間:2024年5月1日(水)〜5月31日(金)

提供時間:10:00〜23:00

開催店舗:シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」

月替わりでスイーツとベーカリーを提供している、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階にあるカフェ「トスティーナ」

2024年5月のフェアとして「抹茶 スイーツ&ベーカリー」が開催されます。

期間中、和栗、黒豆、小倉あんなど和の素材をふんだんに使った、抹茶をテーマにしたガトーショコラやモンブラン、ムースなどのスイーツやベーカリーを販売。

さらに、ミニスイーツを集めたギフトボックスや、金曜日限定開催のスイーツブッフェも登場します☆

抹茶とホワイトチョコレートのガトー

価格:950円(税込)

抹茶ブラウニーにホワイトチョコレートと抹茶のムースが重なった、層の配色が美しい「抹茶とホワイトチョコレートのガトー」

ほろ苦く甘い味わいの中に、随所にあしらったアプリコットの酸味がアクセントとなり、口の中で味の広がりを楽しむことができます。

和栗と抹茶のモンブラン

価格:950円(税込)

黒糖わらび餅が入ったムースのような舌触りのシャンティの周りに、和栗と抹茶のクリームをたっぷり絞った和風モンブラン。

山のようなシンボリックなフォルムに栗を飾った、芸術的なスイーツ作品が堪能できます。

黒豆クグロフと抹茶のムース

価格:950円(税込)

黒豆の入ったヨーロッパ発祥の焼き菓子“クグロフ”の上に、きなこムースと黒糖ブリュレを閉じ込めた光沢のある抹茶ムースをのせたスイーツ。

口いっぱいに広がる香ばしいきなこと奥深い甘さの黒糖が抹茶と調和した、大人な味わいの一品です。

マンスリーベーカリー「抹茶あんぱん/抹茶のデニッシュ」

ラインナップ:写真上から)抹茶あんぱん、抹茶のデニッシュ

月替わりで提供される「マンスリーベーカリー」も、”抹茶”がテーマ。

お腹も心も満たされる「抹茶あんぱん」と、風情溢れる「抹茶のデニッシュ」がラインナップされます。

抹茶あんぱん

価格:450円(税込)

抹茶を練り込んだしっとりとした生地に、2種のあんを贅沢に包んで焼き上げた「抹茶あんぱん」

ほろ苦い抹茶あんと上品な甘みの小倉あんのコンビネーションでお腹も心も満たされるベーカリーです。

抹茶のデニッシュ

500円(税込)

デニッシュ生地に抹茶を練り込んだ「抹茶のデニッシュ」

抹茶のカスタードクリーム、かのこ豆、求肥、抹茶あん、そして、枯山水のように絞った抹茶シャンティと丹波の黒豆を飾った、風情溢れるデニッシュです。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間:12:00〜21:00

予約・数量限定にて販売される「#シェラトンスイーツボックス」

ミニサイズの5月限定マンスリースイーツやチョコレートケーキ、マカロンなど8種がアソートされます。

フライデースイーツブッフェ

開催日:2024年5月10日(金)〜31日(金)の毎週金曜日

※5月3日(金・祝)は祝日につき開催されません

開催時間:1部 13:00〜14:40 2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

初夏にお届けする「フライデースイーツブッフェ」を、5月3日(金・祝)を除く毎週金曜日に開催。

抹茶スイーツをはじめとしたバラエティ豊かなスイーツはもちろん、セイボリーも楽しめるブッフェです。

初夏の穏やかなひと時が過ごせる、新緑のように輝く、香り高い抹茶コレクション。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2024年5月1日より販売される「抹茶 スイーツ&ベーカリー 」の紹介でした☆

