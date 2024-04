「Repezen Foxx」のDJ社長(31)が18日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身の活動再開について言及するとともに、3月31日に脱退を発表した元メンバー・DJ銀太(28)への思いを曲にして歌った。

「DJ SHACHO / And I'm waiting for you too」というタイトルでアップされた動画。そこでDJ社長は「”Waiting For You”と歌ってたお前は 3ヶ月すら俺を待ちはしなかった ”誰1人欠けちゃいけねぇ”と歌ってたお前が 誰よりも先に欠けてしまった」とDJ銀太に触れ「作品に自ら泥塗る愚行」「それでアーティスト気取りは甚だ無謀」などと批判した。

さらには「俺が鬱で逃げ出したみたいな演出 だけどお前が原因だろ失踪の現実」「安月給で働いてるみたいな演出 だけど億稼がせてあげたのが現実」「”毎日努力”みたいな演出 だけど週2しか仕事してない現実」「取り巻き 巻き込み 美談に演出 マジでかけ離れ過ぎてるぜ現実」と連ねた。

それでも「最後は5人で手にしたいぜ宝 ひとつなぎの財宝」「だからいつでも帰ってこい」「俺はいつまでも”Waiting For You”」とメッセージを送っていた。

また、動画の最後にはテロップで「【お知らせ】Repezen Foxx全員での活動再開は もう暫くお待ちください」と表示され「DJ SHACHO 活動再開 令和6年6月6日」と記されていた。

同グループはDJ社長が率いているが、借金「9億3000万円」を抱えたまま、一時“失踪”状態に。今年1月4日にグループの公式Xで「昨日よりDJ社長とは連絡がとれており話し合いをしている状況です」としたが「話し合いの結果、当面の間DJ社長はお休みを頂くことになりました」と告知していた。