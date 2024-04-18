東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、エコモット、コンヴァノがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、エコモット、コンヴァノがS高

18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数384、値下がり銘柄数143と、値上がりが優勢だった。



個別ではエコモット<3987>、コンヴァノ<6574>がストップ高。シイエヌエス<4076>、リックソフト<4429>、パワーソリューションズ<4450>、ユナイトアンドグロウ<4486>、トリプルアイズ<5026>など7銘柄は年初来高値を更新。ｙｕｔｏｒｉ<5892>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、キャンバス<4575>、プロパティデータバンク<4389>、グラッドキューブ<9561>は値上がり率上位に買われた。



一方、データセクション<3905>、ジーネクスト<4179>がストップ安。ジェイフロンティア<2934>、ゼネラル・オイスター<3224>、パルマ<3461>、ジェイドグループ<3558>、データホライゾン<3628>など49銘柄は年初来安値を更新。アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、ＧＲＣＳ<9250>、ＡＳＪ<2351>、エフ・コード<9211>、ＡＣＳＬ<6232>は値下がり率上位に売られた。



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