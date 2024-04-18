¥í¥Ã¥Æ¡¢19Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Çºå¿À¡¢DeNA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï18Æü¡¢ÌÀÆü19Æü¤«¤é¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï2024¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë5·î31Æü¡Á6·î2Æüºå¿ÀÀï¡¢6·î11Æü¡Á6·î13ÆüDeNAÀï¡Ê¤¤¤º¤ì¤âZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÀèÎ©¤Áºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î»öÁ°¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¤¯¤ó¡ß¥È¥é¥Ã¥¡¼¡×¤ÎÎ¾¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¤¯¤ó¡ßDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬¿åÊ¼¤ËÊ±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ4·î19Æü12»þ00Ê¬¤«¤é4·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÃí¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡£
¡ãºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ü¥°¥Ã¥º¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡¦T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡Ë¡§3,200±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§1,800±ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡§1,000±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§500±ß¡¢¶ÒÃå¡§1,100±ß¡£Á´¤ÆÀÇ¹þ
¡ã²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡¦T¥·¥ã¥Ä(¥µ¥¤¥º¡§130Ñ¡¢S¡¢M¡¢L¡¢XL)¡§4,000±ß
¢¨130Ñ¤Ï3,500±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§2,200±ß
¡¦¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡§800±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§800±ß
¡¦¥Û¡¼¥í¡¼É÷¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡§2,000±ß
¡¦¶ÒÃå¡§1,200±ß
¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§2,500±ß
¡¦¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§2,000±ß
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤2ËçÆþ¤ê¡Ë¡§700±ß¡£Á´¤ÆÀÇ¹þ¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¤¯¤ó¡ß¥È¥é¥Ã¥¡¼¡×¤ÎÎ¾¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¤¯¤ó¡ßDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬¿åÊ¼¤ËÊ±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ü¥°¥Ã¥º¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡¦T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡Ë¡§3,200±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§1,800±ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡§1,000±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§500±ß¡¢¶ÒÃå¡§1,100±ß¡£Á´¤ÆÀÇ¹þ
¡ã²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡¦T¥·¥ã¥Ä(¥µ¥¤¥º¡§130Ñ¡¢S¡¢M¡¢L¡¢XL)¡§4,000±ß
¢¨130Ñ¤Ï3,500±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§2,200±ß
¡¦¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡§800±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§800±ß
¡¦¥Û¡¼¥í¡¼É÷¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡§2,000±ß
¡¦¶ÒÃå¡§1,200±ß
¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§2,500±ß
¡¦¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§2,000±ß
¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤2ËçÆþ¤ê¡Ë¡§700±ß¡£Á´¤ÆÀÇ¹þ¡£