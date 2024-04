© Markus Felix | PushingPixels (contact me), CC BY-SA 4.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で © Markus Felix | PushingPixels (contact me), CC BY-SA 4.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で

2023年9月よりメガデスの活動から離脱しているギタリストのキコ・ルーレイロが、メガデスのツアーやレコーディングで使用していたギターと器材を手放す。ルーレイロは水曜日(4月17日)、ビデオ・メッセージを公開し、2021〜2023年に開催されたメガデスのツアーおよびアルバム『The Sick, the Dying... and the Dead!』(2022年)のプリプロダクションやレコーディングで使用したギターや器材を、米ナッシュビルにあるメガデスのヘッドクォーターから家に持ち帰る代わりに、マーケットプレイスReverbで売却することにしたと告知した。

Reverb内のルーレイロのショップは、4月24日に正式に開店予定。現在、アイテムをプレビューできる。楽器のほかに、Tシャツやブラジリアン柔術の道着なども売りに出すという。ルーレイロは2023年9月、家庭の事情によりメガデスのツアーに参加できないと発表。メガデスはウィンターサンのギタリスト、テーム・マントゥサーリを迎え、ツアーを続行中で、この先のニュー・アルバムの制作にもマントゥサーリが参加すると言われている。Ako Suzuki