【ミルクタイム - ゆう】8月 発売予定価格:23,100円

海外のフィギュアメーカー「Zero Creative」は、フィギュア「ミルクタイム - ゆう」を8月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は23,100円。

本製品は、イラストレーター・freng氏が描いた金髪碧眼の可愛いメイドを1/7スケールでフィギュア化したもの。

溢れんばかりの胸や際どい短めのスカートなどが魅惑的で、緊張と恥ずかしさのあまり唇を軽く噛みしめながら、照れて頬が赤くなっている彼女の表情にも注目なフィギュアとなっている。

「ミルクタイム - ゆう」

仕様:塗装済み完成PVCフィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約270mm

SDキャライラスト アクリルスタンド

(C) Zero Creative.All Rights Reserved.

(C) freng

※画像は試作品につき実際の商品とは異なります。

※本商品はDongguan Lingchuang Aesthetics Technology Co., Ltd.が企画・製造しています。