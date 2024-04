【リバース・トライク OP Ver.】9月 発売8,800円

コトブキヤは、プラモデル「リバース・トライク OP Ver.」9月に発売する。価格は8,800円。

本商品は、コジマプロダクションによるRPG「DEATH STRANDING」に登場する乗り物「リバース・トライク」をプラモデル化したもの。オープニングムービーにて、主人公サム・ポーター・ブリッジズが乗っていたバージョンが再現されている。

OPムービーより、ヘッドライト、後部荷物を新規造形で再現している他、カラーリング、マーキングも再現。オンロードモード、オフロードモードの2形態を選択式で演出できるのに加えて、荷物としてSサイズの荷物が3つと、2種の荷物パーツ、予備ブーツ1つが付属する。

また、別売りのマックスファクトリー製フィギュア「figma サム・ポーター・ブリッジズ」等を乗せることもできる。

「リバース・トライク OP Ver.」詳細

スケール:1/12スケール サイズ:全長約195mm 素材:PS、ABS、合成ゴム パーツ数:201~400

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.