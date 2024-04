JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」のエリアや世界観をデザインした「フリーきっぷ」6枚をまとめて紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「ファンタジースプリングス」フリーきっぷ

販売期間:2024年5月28日(火)〜売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

ディズニーリゾートラインが販売する「フリーきっぷ」に、2024年6月6日にグランドオープンする東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」をモチーフにしたデザインが登場!

ファンタジースプリングスの壮大で美しい世界観を描いたものや、「ピーター・パン」「アナと雪の女王」「塔の上のラプンツェル」をテーマにした3つのエリアにオープンするアトラクションモチーフ、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのモチーフなど全部で6枚が展開されます。

ファンタジースプリングスの世界観をデザインしたフリーきっぷ

ファンタジースプリングスの壮大で美しい世界観を表現したデザイン。

「ピーター・パン」や「ラプンツェル」「アナ」と「エルサ」のほか、「ミッキーマウス」「ポカホンタス」たちが描かれています。

それぞれの物語が感じられそうなアートのフリーきっぷです。

「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」デザインのフリーきっぷ

『ピーター・パン』をテーマにしたエリア「ピーターパンのネバーランド」のアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をモチーフにしています。

「ピーター・パン」や「ウェンディ」たちが空を飛び、今にも冒険が始まりそうなワクワクするデザインが魅力です。

「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」デザインのフリーきっぷ

こちらは『ピーター・パン』をテーマにしたエリア「ピーターパンのネバーランド」のアトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」デザインのフリーきっぷ。

温かみのあるイラストで描かれた「ティンカー・ベル」が目を惹きます。

「ピクシーホロウ」の仲間たちがお仕事をする様子もデザインされている、かわいいフリーきっぷです。

「ラプンツェルのランタンフェスティバル」デザインのフリーきっぷ

『塔の上のラプンツェル』エリア「ラプンツェルの森」のアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」をデザインしています。

手を取り合って見つめる「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が描かれた、ロマンチックな雰囲気のアートです。

「アナとエルサのフローズンジャーニー」デザインのフリーきっぷ

こちらは『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「フローズンキングダム」のアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」モチーフのデザイン。

魔法を放つ「エルサ」と「アナ」「オラフ」が描かれています。

「アナとエルサのフローズンジャーニー」のロゴや「クリストフ」「スヴェン」「トロール」も注目ポイントです☆

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」をモチーフにしたフリーきっぷ

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」をモチーフにしたフリーきっぷ。

特別なコスチュームを着た「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれています。

アールヌーヴォー調のデザインがおしゃれ!

ファンタジースプリングスの世界観や、「ピーター・パン」「アナと雪の女王」「塔の上のラプンツェル」の3つのエリア、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」をモチーフにしたデザイン。

2024年5月28日(火)より販売される、ディズニーリゾートライン「ファンタジースプリングス」デザインの「フリーきっぷ」6枚の紹介でした☆

※売り切れや販売終了となる場合があります

