²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬·ÝÇ½À¸³è£²£µ¼þÇ¯¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤è¤¯¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤ó¤À¡×
¡¡£Î£Å£×£Ó¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½À¸³è£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Öº£Æü¤Ç·ÝÇ½À¸³è£²£µ¼þÇ¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢£Ó£Í£É£Ì£Å¡½£Õ£Ð¡¥¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö£±£¹£¹£¹¡¥£´¡¥£±£¸¡ÊÆü¡Ë£Î£È£Ë¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¾®£¶¡Ë¢ª¹ç³Ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÃÆ£¤Ï¡ÖÄ«Ã¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢º£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡¡¿²ÊÊ¤ä¤Ð¤¤¤·¡¢¥À¥µ¤¤¤Î¤Ë¤³¤ì¤Ç¤è¤¯¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤ó¤À¡¡¿ÍÀ¸¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡¡¤½¤ì¤È¥á¥â¤¹¤ëÊì¤Î¤Þ¤á¤µ¤Í¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£