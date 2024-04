マーベルコミック史上最も破天荒なヒーロー、デッドプールの活躍を描く痛快アクションエンタテインメント『デッドプール』シリーズの最新作『デッドプール&ウルヴァリン』のムビチケ&オリジナルTシャツセットが「大阪コミックコンベンション2024」(略称:大阪コミコン2024)にて数量限定で販売されることが決定した。

今回、大阪コミコン2024の「デッドプール&ウルヴァリン」ブースにて発売されるのは、に話題となったハートのペアネックレスでデッドプールとウルヴァリンを表現したポスターアートのムビチケカードと、ウルヴァリンの爪で引き裂かれたデッドプールのアイコンが前面にプリントされたオリジナルTシャツのセット(4,000円税込)。このセットでしか手に入らないファン垂涎の限定アイテムで、大阪コミコン2024の会期中の各日ともに予定している販売枚数がなくなり次第販売終了となる。

また、『デッドプール&ウルヴァリン』ブースでは他にも、映画公開を前にいち早くデッドプール・ウルヴァリンと記念撮影ができる、高さ5mと規格外なサイズの巨大フォトスポットも用意され、公開がさらに待ち遠しくなること必至だ。

(c) MARVEL 2024

夏の公開を前に早くも世界中から注目を浴びる『デッドプール&ウルヴァリン』。世界の命運を託された“俺ちゃん”ことクソ無責任ヒーローのデッドプールと、予測不可能なミッションの鍵を握る“危険な爪野郎”ウルヴァリンが世界中に特大旋風を巻き起こすこと間違いなし。“まぜるな危険”な2人が暴れまわる。この夏いちばん過激なアクション・エンターテイメント超大作に乞うご期待。

『デッドプール&ウルヴァリン』ムビチケ&Tシャツセット詳細 (c) MARVEL 2024 販売期間: 5/3(金・祝)~5(日・祝)の3日間 販売場所: 大阪コミコン2024「デッドプール&ウルヴァリン」ブース(会場:インテックス大阪) 販売価格: 4,000円(税込)※お支払いは現金のみ ※各日、数量限定販売で売切れ次第販売終了 ※おひとり様2セットまで ※Tシャツはフリーサイズ/ユニセックス

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日日米同時公開。

