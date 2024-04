【プラッツ:「第62回静岡ホビーショー」新製品情報】4月18日 公開

1/48 アメリカ海軍 A-12 アベンジャーII "VF-31 トムキャッターズ"

プラッツは、5月8日より開催予定のイベント「第62回静岡ホビーショー」にて展示予定の新製品情報を4月18日に公開した。

公開された新製品には新パーツを追加したプラモデル「1/72 戦闘妖精雪風 FRX-99 フリップナイト無人戦闘機 "ハンマーヘッド"」や「1/12 フィアット500F 1968」、「1/144 航空自衛隊 ECM訓練機 EC-1」などがラインナップ。

また、完全新金型のプラモデル「1/12 フォーミュラシリーズ マクラーレン MP4/4 1988 ワールドチャンピオン」、「1/12 スズキ RGV-Γ (XR79) 1993 WGP500 チャンピオン」などが公開。

ガールズ&パンツァー 最終章 1/35 巡航戦車 A41 センチュリオン 聖グロリアーナ女学院

8月 発売予定

価格:13,200円

ガールズ&パンツァー 最終章 1/72 BT-42 突撃砲 継続高校 雪原での激闘です! "スキー装着仕様"

6月 発売予定

価格:5,280円

1/72 戦闘妖精雪風 FRX-99 フリップナイト無人戦闘機 "ハンマーヘッド"

10月 発売予定

価格:26,400円

1/12 フィアット500F 1968

5月 発売予定

価格:19,800円

1/72 アメリカ海軍 艦上戦闘機 F/A-18E スーパーホーネット VFA-81 サンライナーズ

8月 発売予定

価格:5,280円

1/48 WW.II ドイツ空軍 メッサーシュミット Bf-109 G-6 第52戦闘航空団

8月 発売予定

価格:7,040円

1/144 航空自衛隊 ECM訓練機 EC-1

8月 発売予定

価格:13,200円

1/100 航空自衛隊 T-4 ブルーインパルス 2024

6月 発売予定

価格:2,640円

1/32 イタリア空軍 マッキ MC.202 フォルゴーレ エッチングパーツ付属

7月 発売予定

価格:19,800円

1/12 スズキ RGV-Γ (XR79) 1993 WGP500 チャンピオン

8月 発売予定

価格:5,940円

1/12 スズキ RGV-Γ (XR79) 1993 WGP500 チャンピオン用ディテールアップパーツ

8月 発売予定

価格:3,520円

1/12 フォーミュラシリーズ マクラーレン MP4/4 1988 ワールドチャンピオン

9月 発売予定

価格:30,800円

1/35 日本軍砲戦車 "ホリⅡ" 試作12糎砲装備型 コロネット作戦 1947年3月 湘南海岸米軍迎撃戦

7月 発売予定

価格:4,950円

1/35 日本陸軍砲戦車 "ホリⅡ" 現地改修サイパン逆上陸作戦 海軍十二糎砲装備型

7月 発売予定

価格:6,050円

1/48 アメリカ海軍 A-12 アベンジャーII "VF-31 トムキャッターズ"

7月 発売予定

価格:9,680円

1/72 アメリカ軍 AH-1Z ヴァイパー 第3海兵航空団 "ヴェンジェンス"

7月 発売予定

価格:10,998円

1/700 イギリス海軍 軽空母インビンシブル R05 フォークランド紛争 1982年 (フルハル仕様)

7月 発売予定

価格:18,480円

1/700 イギリス海軍 軽空母インビンシブル R05 フォークランド紛争 1982年 (喫水線仕様)

7月 発売予定

価格:18,480円

職人堅気 ステンレス製ヤスリ シャインブレード "段付き"

7月 発売予定

価格:3,080円

職人堅気 凸型ミニウエイト "トツ"

7月 発売予定

価格:1,760円

職人堅気 フラットフィットチゼル "ラッセル 1.5"

7月 発売予定

価格:4,070円

職人堅気 フラットフィットチゼル "ラッセル 3.0"

7月 発売予定

価格:4,290円

1/300・1/500 日本の輸送機コレクション リブート

7月 発売予定

価格:8,250円

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

(C)2002 神林長平・早川書房/バンダイビジュアル・フライングドッグ

“SUZUKI” and ”S” are trademarks of Suzuki Motor Corporation and used under license.However, this product is neither manufactured nor distributed by Suzuki Motor Corporation.

Manufactured under license from McLaren Racing Limited. "McLaren" is a registered trademark of McLaren.