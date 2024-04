「JINS / STAR WARSモデル」EC先行発売 ─ 『スター・ウォーズ』「マンダロリアン」デザインのアイウエアが登場

『スター・ウォーズ』のメガネに新調してみる?JINSより、「JINS / STAR WARS(ジンズ / スター・ウォーズ)モデル」のアイウエアが販売される。2024年4月18日よりJINSオンラインショップ()にて先行販売し、4月25日より全国のJINS店舗にて発売となる。

「JINS / STAR WARSモデル」は、スター・ウォーズの世界観を存分に堪能できるアイウエア。スター・ウォーズに登場するキャラクターをイメージしたメガネ、スター・ウォーズシリーズから生まれたドラマシリーズ『マンダロリアン』のキャラクターをイメージしたサングラスを展開する。

メガネ「STAR WARSデザイン」は、ダース・ベイダーやオビ=ワン・ケノービ、R2-D2など人気の8キャラクターをイメージした全8種。フレームは各キャラクターをイメージしたカラーリングで、テンプルの内側にそれぞれの名言やモチーフをプリント。鼻パッドにさりげなく印字された各組織のシンボルマークにも注目だ。

サングラス「マンダロリアンデザイン」は、マンダロリアンとグローグーをイメージした全2種。マンダロリアンモデルは大人向けで、テンプルの内側には作中に登場するマンダロリアン一族の行動指針となる言葉をプリント。グローグーモデルは子ども向けで、グローグーをイメージしたカラーリングや耳をモチーフにしたテンプルエンドの尖った形状が特徴。

メガネ「STAR WARS デザイン」

ダース・ベイダーやオビ=ワン・ケノービ、R2-D2 をはじめとする 8 キャラクターのイメージをフレーム全体で表現。名言やモチーフ、印象的なアイコンを散りばめた細部までスキのないデザイン。

ヨーダモデル

ダース・ベイダーモデル

ルーク・スカイウォーカーモデル

オビ=ワン・ケノービモデル

R2-D2 モデル

C-3PO モデル

ストームトルーパーモデル

ボバ・フェットモデル

サングラス「マンダロリアンデザイン」

スター・ウォーズシリーズから生まれたドラマシリーズ『マンダロリアン』の人気キャラクターのデザインがサ ングラスに。親子でかけられる大人向けと子ども向けの展開。

【大人向け】マンダロリアンモデル

【子ども向け】グローグーモデル

