巨匠スティーブン・スピルバーグ監督の次回作が、UFO映画(タイトル未定)になることがわかった。米が報じている。

スピルバーグといえば、『未知との遭遇』(1977)や『E.T.』(1982)といったUFO・異星人題材の名作を世に送り出してきた人物。新企画で構想している物語の詳細はわかっていないが、自身のアイデアに基づく内容になるという。

脚本を務めるのは、スピルバーグ監督作品の『ジュラシック・パーク』2作を手がけたデヴィッド・コープ。2人はSF映画『宇宙戦争』(2005)でもタッグを組んでいる。現在コープは執筆にあたっているとのこと。

近年は『ウエスト・サイド・ストーリー』(2021)や『フェイブルマンズ』(2022)などを手がけ、SFジャンルからは離れていたスピルバーグ。『レディ・プレイヤー1』(2018)以来6年越しのSF回帰とだけあり、ファンの期待も高まる。

このほか、スピルバーグは1968年公開の名作映画『ブリット』を現代に甦らせるで監督を務める予定。コープが脚本を務めた『ジュラシック・ワールド』シリーズ新作映画では製作総指揮にも就任しており、多忙を極めている。このたび伝えられたUFO映画に関する続報も首を長くして待ちたいところだ。

Source:

The post first appeared on .