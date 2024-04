売切続出『バック・トゥ・ザ・フューチャー』最先端ビニールフィギュアが　「レトロ・サピエンス PART2」で数量限定販売

ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」で2024年4月20日~7月7日に開催する入場無料のイベント「レトロ・サピエンス PART2」にて、マイティ・ジャックスが展開する「YARMS」と『バック・トゥ・ザ・フューチャー』がコラボレーションしたビニールフィギュアが数量限定で販売される。

「YARMS」は、デジタルスカルプティングを用いた先進的なデザインで注目を浴びる、トイ・デザイナーのダニール・ヤッドが創立したクリエイティブスタジオ。各方面の著名人物やポップカルチャーのアイコンを独特のフォルムで立体化し、近年世界中で人気を得ている。

©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした本アイテムは、

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』1作目と2作目のマーティ・マクフライとエメット・ブラウン博士(ドク)を、それぞれ高さ約20cmのビニールフィギュアとして立体化。

両手で関連性のあるアイテムを持つ「YARMS」お馴染みのフォーマットで、1作目ではマーティがビデオカメラ、ドクがリモコンを、2作目ではマーティがホバーボード、ドクがスポーツ年鑑を抱えている。

全世界で売り切れが続出している本アイテム。「レトロ・サピエンス PART2」での販売は、日本で購入できる貴重な機会となる。なお、トイサピエンス店頭での先行販売後、4月22日(月)よりオンライン・ストアでも販売開始予定。

【マイティ・ジャックス】「YARMS」『バック・トゥ・ザ・フューチャー』マーティ・マクフライ&エメット・ブラウン博士

【マイティ・ジャックス】「YARMS」『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART 2』マーティ・マクフライ&エメット・ブラウン博士

各50,000円(税込) 。高さ約20cm。

The post first appeared on .