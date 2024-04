「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」

3月に韓国デビュー5周年を迎えた5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER。5月の韓国・ソウル公演を皮切りに自身3度目となるワールドツアー「ACT:PROMISE」をスタートさせる彼らは、7〜9月には日本初の4大ドームツアーも控えており、世界中のMOA(ファン)の期待を一身に集めている。

そんな中、4月1日にリリースした6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」で6ヶ月ぶりのカムバックを果たしたYEONJUN(ヨンジュン)、SOOBIN(スビン)、BEOMGYU(ボムギュ)、TAEHYUN(テヒョン)、HUENINGKAI(ヒュニンカイ)。4月5月・12日に韓国KBSで放送された"ミューバン"こと人気音楽番組「ミュージックバンク #1201・#1202」に2週に渡って出演し、タイトル曲「Deja Vu」と「I'll See You There Tomorrow」(#1201のみ)のステージを披露した。

■TOMORROW X TOGETHERがステージで表現する、切ない青春のエモーション

TOMORROW X TOGETHERの感情表現豊かなカムバックステージ(「ミュージックバンク #1201」より) (C)KBS

再会を"デジャブ"に例えたタイトル曲「Deja Vu」は、叙情的なサウンドを含め、儚げな世界観を前面に押し出したTOMORROW X TOGETHERらしさが詰まった楽曲だ。王子様のような全身白の衣装で登場すると、BEOMGYUの吐息混じりの歌声やTAEHYUNのエモーショナルなボーカル、YEONJUNのしなやかなダンスで楽曲の世界観を体現し、完璧な表情管理と共に、繊細な感情をステージに紡ぎ出した。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

一方の「I'll See You There Tomorrow」は、"また明日"という言葉に込めた想いをUKスタイルのハウスサウンドに乗せて軽やかに表現した1曲。終始、爽やかな笑顔を浮かべ、跳ねるように踊る軽快なステップも印象的で、「Deja Vu」とはまた趣を変えたポップなステージを展開。異なるエモーションを表現する2曲からは、これまでの5年に及ぶ活動を通じて積み上げてきたTOMORROW X TOGETHERならではのオリジナリティが色濃く感じられた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

「#1201」のインタビューでは、「Deja Vu」をセンチメンタルで激しい曲と紹介し、新曲への自信を覗かせたリーダーのSOOBIN。MCのイ・チェミンからも「振付がかっこいい」と褒められると、YEONJUNが腰を使ったサビのポイントダンスを実演。MCの2人と共に、しなやかでセクシーな振付を披露し、「Deja Vu」の世界観をアピールしていた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

■HYBEの末娘・ILLIT(アイリット)のユナ、ミンジュが"ミューバン"のMCを担当!

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

このインタビューでHYBEの先輩・TOMORROW X TOGETHERと共演を果たしたのが、「#1201」のスペシャルMCに抜擢されたILLIT(アイリット)の最年長メンバー・YUNAH(ユナ)。デビュー直後の音楽番組MCは異例だが、翌週の「#1202」にはMINJU(ミンジュ)が起用されており、ILLITのメンバーが2週続けて"ミューバン"のMCを担当。イ・チェミンのサポートのもと堂々と番組を進行する姿からは、メガルーキーならではの高いポテンシャルが窺えた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

ILLITとしても、初登場となった「#1200」から3週連続で出演し、米ビルボードをはじめ、数々のグローバルチャートを賑わせているデビューアルバム「SUPER REAL ME」のタイトル曲「Magnetic」をパフォーマンス。ガーリーな衣装に身を包んだ5人の透明感のある歌声やキュートな表情など、完成度の高いパフォーマンスは新人とは思えないクオリティだ。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

3月27日に1stミニアルバム「WE UNIS」で韓国正式デビューを飾ったUNISも、ILLITと同様、「#1200」から3週連続で出演し、タイトル曲の「SUPERWOMAN」を歌唱。アッパーなサウンドに乗せ、リズミカルに力こぶを作る振り付けなど、力強いステージで「誰でも望むならいつでも自分のスーパーウーマンになれる」とグループの抱負ともいえる楽曲のメッセージを叩きつけた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

他にも、デビュー直後の新人グループが続々と登場。(G)I-DLEが所属するCUBE ENTERTAINMENTから4月2日にデビューした5人組ボーイズグループ・NOWADAYS(ナウアデイズ)が新曲「OoWee」を披露した他、韓国・インドネシア・タイ出身の多国籍メンバーで構成され、4月1日に正式デビューを飾った4人組ガールズグループ・VVUPが高評価を集めているデビュー曲「Locked On」をパフォーマンス。K-POP第5世代の勢いを感じさせる放送回となった。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

■ILLITとの首位争いを制したNCT DREAMの余裕たっぷりのアンコールステージ

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

成長著しい第5世代の勢いを表すかのように、「#1201」のランキングにはILLITの「Magnetic」が首位候補に挙がったが、それを制したのが、NCT DREAMの「Smoothie」だ。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

番組恒例のアンコールステージでは、インタビューで約束した通り、MVにも登場する様々なフルーツを手にパフォーマンスを展開した"ドリム"のメンバーたち。MARK(マーク)やJAEMIN(ジェミン)、JENO(ジェノ)らが巧みなラップを繰り出す一方で、時折フルーツにキスをするなど、サービス精神旺盛なパフォーマンスで客席のファンを沸かせていた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1201」 (C)KBS

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

ミュージックバンク(字幕付き) #1201(韓国放送日:4月5日)

放送日時:2024年4月19日(金)18:40〜、4月21日(日)22:30〜

ミュージックバンク(字幕付き) #1202(韓国放送日:4月12日)

放送日時:2024年4月26日(金)18:40〜、4月28日(日)22:30〜

※字幕付き放送は毎週(金)18:40〜、毎週(日)22:30〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

