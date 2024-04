【LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN】2024年夏 開催予定

レベルファイブは、4月に予定していたイベント「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」の開催を2024年夏に延期する。

「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」はレベルファイブが手掛けるゲームの最新情報を発表するイベント。開催は延期となったが、収集・育成サッカーRPG「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」に関するイベントがも告知された。こちらは延期後の「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」にあわせて実施が予定されている。なお、詳細な開催時期については改めて告知される。

(C)LEVEL5 Inc. All Right Reserved.